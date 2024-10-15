نعيم قاسم في أول كلمة له بمنصب أمين عام حزب الله : "نحن في مرحلة جديدة من المقاومة"

بعد نحو شهر من اغتيال حسن نصر الله، تحدث اليوم (الثلاثاء) بديله بمنصب أمين عام حزب الله نعيم قاسم، للمرة الأولى، قائلاً: "إن إسرائيل ومن يقف خلفها يقاتلون ويقتلون ويرتكبون المجازر، و نحن في وضع يتطلب منا اتخاذ موقف".

في بداية حديثه قال قاسم: "اليوم سأتحدث عن عدة نقاط - الأولى، رد فعلنا على ما حدث. وجهة نظرنا التي نتصرف وفقها، وكيف نرى تسلسل الأحداث. ونحن نرى أن إسرائيل كيان ظالم ومحتل ويهدد المنطقة والعالم. إسرائيل واسعة. فلسطين لا تكفيها، بل يريدون المنطقة العربية بأكملها. البيئة الإسلامية بأكملها - وحكم العالم بهذه الطريقة. وهي تعمل وفق ثلاثة مبادئ: الأول: الجريمة التي تخيف الآخرين. والثاني هو الرعاية المطلقة من الأميركيين، والثالث هو الوقت".

"لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين، أو المنطقة عن فلسطين. دعمنا للفلسطينيين هو دعم للحق. لأنهم أصحاب الحق.إننا نركز على المساعدة في منع تحقيق الأهداف الواسعة لإسرائيل. ولولا أمريكا، الشيطان الأكبر، لما استطاعت إسرائيل أن تتولى زمام الأمور بشكل مباشر كما تفعل الآن.أمريكا، الشيطان الأكبر، تريد الشرق الأوسط الجديد. قالت كوندوليزا رايس عام 2006 بعد أيام قليلة، عندما طلبوا منها وقف النار- أن هذا هو الطريق إلى شرق أوسط جديد، والآن نتنياهو مستمر على نفس الطريق.

وواصل قاسم وتحدث عن التقارير حول وصول مسؤولي المخابرات الأمريكية إلى البلاد: "جاء مسؤولون أجانب إلى لبنان للتحدث معنا عبر الوساطة أو بشكل مباشر، وقالوا لنا 'أوقفوا الحرب والدعم (لغزة ) من أجل عليك إعادة السكان. يجب عليكم البقاء على بعد 10 كيلومترات أو أكثر حتى لا تزعجوا إسرائيل. يعني لا يتحدثون عن مصدر المشكلة، وعن احتلال إسرائيل لغزة وارتكابها إبادة جماعية هناك. قالوا إنهم يريدون فصل لبنان عن غزة. ولم نجبهم. نحن نعتبر مقاومتنا مشروعة. وهذا دفاع يهدف إلى شيئين: مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض"

وأضاف: "نحن لسنا أمام مشروع إيراني، بل مشروع فلسطيني تدعمه إيران وحزب الله واليمن والعراق وأحرار المنطقة. فهل يمكن أن يكون العالم كله يدعم إسرائيل في عدوانها، و ألا يسمح لنا بدعم الأمة المحاصرة؟ وهذا فخر لإيران، إيران الخميني، لخامنئي، الذي استثمر كل ما هو ممكن لدعم الفلسطينيين. ومن دواعي فخر إيران أن الشهيد الكبير قاسم سليماني عمل على تقوية المنطقة في مواجهة العدو الإسرائيلي".

أريد أن أجيب على سؤال طرحته وسائل الإعلام: هل ترون الضرر في لبنان؟ - أسألهم من سبب هذا الذي يحمي الأرض أم الذي يقتل الحجر ؟وطبعاً هذه المواجهة لها ثمن.. لكنها تردع مشروع العدو وتهزمه، وهم يدفعون الثمن أيضاً. والآن كيف نحافظ على المعادلة؟ نحن نقاتل بشرف، ونضر بجيشهم إنهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات والمساعدات الإنسانية ومقدمي المساعدات الطبية بوحشية - مشروع إسرائيل مدمر، يريدون القضاء على المقاومة وشعب المقاومة".

وقال الأمين العام الجديد لحزب الله في وقت لاحق أنه "أقول لكم رأينا بوضوح - إن الطريق للتوصل النتيجة واستعادة الأرض ووقف العدوان: هو صمود المقاومة ووقوف الشعب من حولها".

وفيما يتعلق بالتقارير التي تتحدث عن هجمات إسرائيلية على قوات اليونيفيل وفرق الطوارئ، قال: "حتى عندما يهاجم قوات الأمم المتحدة، اليونيفيل، فإنه يطلب منها المغادرة. أين قوات الطوارئ؟ أين الأمم المتحدة؟ فرنسا؟ بريطانيا ؟ الولايات المتحدة؟ أين هم؟ يقال لنا دائما أن نثق بالقرارات الدولية. ولا يمكن لمثل هذا القرار أن يلزم إسرائيل، فهم يسمعون ما يريدون.

وفي الختام قال قاسم: "ما هي معادلات المواجهة؟ انتقلنا من الدعم (لغزة ) إلى مواجهة حرب إسرائيل على لبنان. منذ 17 أيلول/سبتمبر، منذ تفجير أجهزة البيجر. هذه كانت الخطوة الأولى، وأعقب ذلك يوم 27 اغتيال سيادة الأمين العام (نصر الله ). ومنذ ذلك الحين ونحن في مرحلة جديدة اسمها التعامل مع العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان. لم نعد داعمين (لغزة). إسرائيل تشن حربا ضدنا. وبكل صراحة، ما حققه إخوة المقاومة في الأسبوعين الماضيين كان أفضل مما توقعوا".