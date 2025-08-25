"العرب متخوفون من تهجير الغزيين لأنهم يرفضون وجود الفلسطينيين بوطنهم"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية التقارير عن تعزيز الجيش المصري قواته على الحدود مع غزة بسبب مخاوف من عملية احتلال غزة والمخاوف المصرية من دفع الغزيين الى التهجير، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن أن "العرب متخوفون من تهجير الغزيين لأنهم يرفضون وجود الفلسطيني بوطنهم " كما أن "هناك عدد لا بأس به من سكان غزة يريد الهجرة ولكن بالطريقة التي يرغبون بها". يمكنكم مشاهدة تصريحه كاملا في الفيديو.

وأوضح حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي على أن :"إسرائيل من خلال عملياتها العسكرية تدفع بمواطني غزة حتى لا يفكروا بمستقبلهم وإجبار السكان بالتفكير بخيار الهجرة الطوعية " من جانب آخر أشار الى أن الفلسطينيون "يريدون الهجرة وفقا للطريقة التي يرغبون بها "، إلا أن "الغالبية ترفض الهجرة وتفضل البقاء في وطنها".

وشدد ضياء على أن "رفض العرب لهجرة الغزيين بسبب رفضهم لوجود الفلسطيني على أراضيهم ووطنهم، خصوصا أهالي غزة، لأنهم يختلفون بطريقة تفكيرهم وعقيدتهم، ويعتبرونهم بؤرة إرهاب، هذه هي الحقيقة الواقعة التي لا يمكن إنكارها".

الحلقة كاملة: