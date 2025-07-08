"توسيع اتفاقيات ابراهيم يحتاج لخطوات أمريكية ومسارات لتهدئة الأوضاع تستغرق وقتا ربما حتى نهاية العام الحالي"

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على خلفية مباحثات وقف إطلاق النار في غزة والمساعي الأمريكية لتوسيع اتفاقيات إبراهيم والمساعي لضم السعودية وسوريا ولبنان، قالت هبة- مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط إن "توسيع اتفاقيات إبراهيم يحتاج لخطوات أمريكية ومسارات لتهدئة الأوضاع تستغرق وقتا ربما حتى نهاية العام الحالي". لمتابعة تصريحاته كاملة.

جاءت تصريحات القدسي خلال مشاركتها في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي :"إضافة الى السعودية، هناك دول أخرى مثل سوريا ولبنان في مقدمة أولوية هذه الاتفاقات ودول إسلامية مثل أندونيسيا، يرغب الرئيس ترامب لضمها.. لكن التمهيد في الإدارة الأمريكية يستغرق وقتا لإبرام هذه الاتفاقات، فهناك مساحة لبناء الثقة للتوصل اليها ، حيث توجد مسارات مختلفة ومتوازية تقوم بها إدارة ترامب ، ما بين الجهود الديبلوماسية لانهاء الملف النووي الإيراني وفرض قيود على ايران، وهناك مسار انهاء الحرب في قطاع غزة والترويج لمشاريع إعادة إعمار ومسار آخر حول سوريا ولبنان، كل هذه الخطوط تتم بشكل متوازي لتهدئة الأوضاع وخطوات بناء الثقة حتى يتم التوصل للخطوات التالية لإبرام هذه الاتفاقات وهذا سيستغرق وقتا ربما حتى نهاية العام الحالي".

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