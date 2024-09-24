تغطية متواصلة|| مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا بشأن التصعيد في لبنان
انطلاق صافرات عديدة في الشمال ورصد مئات القذائف، واستهدافات مباشرة، اندلاع حرائق وأضرار للممتلكات • غالانت يبعث رسالة تهديد لحزب الله "يوجد لدينا ضربات إضافية".
اليوم الـ 354 للحرب: انطلقت صفارات الإنذار كثيرة على مدار اليوم (الثلاثاء) في الشمال. وتم الكشف عن مئات عمليات الإطلاق من لبنان، وإصابة مباشرة في عدة مواقع، واندلعت حرائق ولحقت أضرار بالممتلكات. وأصيب جندي احتياط بصورة متوسطة جراء شظية بالقرب من مفرق جولاني. في الوقت نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته في لبنان، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال القيادي في حزب الله إبراهيم القبيسي.
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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا بشأن التصعيد في لبنان
يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا مناقشة طارئة حول مسألة التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، بمبادرة من فرنسا وسيحضرها أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وسيمثلها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون . ستعقد المناقشة في الساعة 18:00 بتوقيت نيويورك .
لبنان: قُتل ما لا يقل عن 569 شخصًا منذ أمس في الهجمات الإسرائيلية على البلاد
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس العابد، أن 569 شخصا على الأقل قتلوا منذ صباح الاثنين في الهجمات الإسرائيلية على البلاد، إلى جانب إصابة 5000 آخرين. وأضاف العابد "لقد تلقينا مساعدات طبية من عدة دول لمساندتنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ونعتقد أن الهدف من الهجمات المكثفة على لبنان هو تهجير شعبنا".
تدمير عشرات الأهداف في هجمات في لبنان
تعرضت العشرات من أهداف حزب الله خلال الساعتين الأخيرتين لهجمات في البقاع في العمق اللبناني، وكذلك في مناطق مختلفة جنوب البلاد. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الهجمات في لبنان مستمرة ، ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بحسب المتحدث كانت البنية التحتية العسكرية والمباني التي تم تخزين الأسلحة فيها وعشرات قاذفات الصواريخ الموجهة نحو العمق الإسرائيلي.
اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقتا باتجاه عتليت
تم اعتراض طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما على ما يبدو من اتجاه البحر كهدف محدد باتجاه عتليت، وسقطت طائرة بدون طيار أخرى، ولم تقع إصابات نتيجة الإطلاق.
تقرير: فر الآلاف من لبنان إلى سوريا بسبب الهجمات الإسرائيلية
أشارت قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية إلى التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وذكرت أن "أكثر من 5000 شخص عبروا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ بداية النشاط الإسرائيلي".
القصف على الجولان: تم رصد نحو خمس عمليات إطلاق، تم اعتراض بعضها
اجتازت نحو خمس قذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه جنوب هضبة الجولان بعد صافرات الإنذار في المنطقة، وتم اعتراض بعضها.
إطلاق حوالي 30 صاروخ في رشقة باتجاه الجليل الغربي
تم رصد حوالي 30 عملية إطلاق باتجاه الجليل الغربي كجزء من التحذيرات الأخيرة. ولم يعرف حتى الآن أي أضرار أو ضحايا.
105 قذيفة انطلقت من لبنان – خلال ساعة واحدة
تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن عدد عمليات الإطلاق التي عبرت الأراضي الإسرائيلية خلال الساعة الأخيرة، وتظهر البيانات أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 105 .بعد الإنذارات في الجليل الاعلى والجليل الأسفل بين الساعة 14:53-14: 51- عبرت نحو 35 صاروخاً من الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل، تم اعتراض بعضها. وفيما يتعلق بالإنذارات في منطقة عكا والكريوت: عبر نحو 15 صاروخاً الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها وسط الجليل بين الساعة 15:13 والساعة 15:12، اخترق نحو 10 صواريخ الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، وفيما يتعلق بالتحذيرات التي تم تفعيلها في الساعة 15:28 في وسط هضبة الجولان كان هناك حوالي خمس صواريخ عبرت الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها في المنطقة باتجاه الجليل الأعلى وفي منطقة صفد مع تفعيل أجهزة الإنذار بين الساعة 15:46-15:45، ويرجح أن يكون حوالي 40 عملية إطلاق
تقرير في لبنان: ارتفاع عدد القتلى في الضاحية إلى 6
أفادت شبكة الميادين اللبنانية، التابعة لحزب الله، أن عدد قتلى هجوم الضاحية في بيروت ارتفع إلى ستة. وبحسب التقرير فإن عدد المصابين بلغ الآن إلى 15.