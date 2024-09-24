تغطية متواصلة|| مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا بشأن التصعيد في لبنان

لبنان: قُتل ما لا يقل عن 569 شخصًا منذ أمس في الهجمات الإسرائيلية على البلاد

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس العابد، أن 569 شخصا على الأقل قتلوا منذ صباح الاثنين في الهجمات الإسرائيلية على البلاد، إلى جانب إصابة 5000 آخرين. وأضاف العابد "لقد تلقينا مساعدات طبية من عدة دول لمساندتنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ونعتقد أن الهدف من الهجمات المكثفة على لبنان هو تهجير شعبنا".