ترامب: "مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين - وبقاء 21 فقط على قيد الحياة في غزة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، إن 21 رهينة فقط لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة. وقال إنه يحدث بأن ثلاثة رهائن قتلوا مؤخرا. وقال الرئيس أيضا إنه لن تكون له محطه في إسرائيل الأسبوع المقبل، وذلك خلال زيارته للشرق الأوسط.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض،بشكل عرضي أن هناك معلومات تشير إلى أن ثلاثة من الرهائن المعروفين بأنهم على قيد الحياة قد قُتلوا مؤخرًا. قيل لي إن هناك 59 مختطفًا، لكن 24 منهم فقط على قيد الحياة. الآن أصحح - أقول إن هناك 21، لأنه حتى اليوم، هناك 21، ثلاثة منهم لقوا حتفهم. إنه وضع مروع. نحاول إخراج المختطفين. لقد أخرجنا الكثير منهم. هناك 21 على قيد الحياة والعديد منهم أموات".

وردا على تصريحات ترامب، نشر غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي يتناقض مع تصريحات ترامب. "حماس تحتجز 59 رهينة، 24 منهم في قائمة الرهائن الأحياء، و35 في قائمة الذين تأكد رسميا مقتلهم." وبالإضافة إلى ذلك، كتب هيرش أن "جميع عائلات المختطفين يتم تحديثها دائمًا بالمعلومات التي لدينا عن أحبائهم".

