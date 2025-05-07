ترامب: "مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين - وبقاء 21 فقط على قيد الحياة في غزة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، إن 21 رهينة فقط لا يزالون على قيد الحياة في قطاع غزة. وقال إنه يحدث بأن ثلاثة رهائن قتلوا مؤخرا. وقال الرئيس أيضا إنه لن تكون له محطه في إسرائيل الأسبوع المقبل، وذلك خلال زيارته للشرق الأوسط.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض،بشكل عرضي أن هناك معلومات تشير إلى أن ثلاثة من الرهائن المعروفين بأنهم على قيد الحياة قد قُتلوا مؤخرًا. قيل لي إن هناك 59 مختطفًا، لكن 24 منهم فقط على قيد الحياة. الآن أصحح - أقول إن هناك 21، لأنه حتى اليوم، هناك 21، ثلاثة منهم لقوا حتفهم. إنه وضع مروع. نحاول إخراج المختطفين. لقد أخرجنا الكثير منهم. هناك 21 على قيد الحياة والعديد منهم أموات".

U.S. NETWORK POOL Via Reuters Connect

وردا على تصريحات ترامب، نشر غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي يتناقض مع تصريحات ترامب. "حماس تحتجز 59 رهينة، 24 منهم في قائمة الرهائن الأحياء، و35 في قائمة الذين تأكد رسميا مقتلهم." وبالإضافة إلى ذلك، كتب هيرش أن "جميع عائلات المختطفين يتم تحديثها دائمًا بالمعلومات التي لدينا عن أحبائهم".

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كما ردت مقرات عائلات المختطفين على كلام ترامب، مكررة مطالبتها بتفضيل عودة الرهائن على العودة إلى القتال الكثيف في غزة. عدد المختطفين الأحياء المعروفين لدى عائلاتهم، والذين أبلغتهم السلطات الرسمية، هو 24. نطالب الحكومة الإسرائيلية مجددًا - إذا كانت هناك معلومات جديدة أُخفيت عنا - بإبلاغنا بها فورًا. وتدعو القيادة مجددًا رئيس الوزراء إلى وقف الحرب حتى عودة آخر مختطف. هذه هي المهمة الوطنية الأكثر إلحاحًا وأهمية.

بعد تصريح رئيس الوزراء، توجهت أسر الرهائن إلى وزير رون درمر، المسؤول عن التفاوض، وطالبوا بالحصول على جميع المعلومات التي تمتلكها الدولة حول حالة أحبائهم. "من الصعب أن تضطر العائلات للتعرض لمعلومات حساسة وحتى صادمة بشأن حالة أحبائهم بطريقة غير مباشرة وبطريقة غير حساسة وغير محترمة". كل هذا في ظل تصريحات الحكومة بأنها ستكثف جهود القتال في الشريط القادم الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه لن يزور إسرائيل في الأسبوع القادم خلال زيارته للشرق الأوسط، في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. تم قول هذه الأشياء رداً على طلب إسرائيلي تم تقديمه للبيت الأبيض لإضافة القدس إلى قائمة الأماكن التي سيصل إليها.