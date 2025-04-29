إسرائيل ترد على التقرير عن "انفراجة" بالمفاوضات مع حماس حول صفقة المختطفين

عقب مسؤول سياسي لـi24NEWS على التقارير عن حصول تقدم بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس قائلاً: "التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية غير دقيقة. تعمل إسرائيل بشكل متواصل وحثيث مع الأمريكيين والوسطاء بهدف التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح رهائننا، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى تفاهم".

يأتي هذا على خلفية تقرير في رويترز مساء الاثنين استند إلى مسؤولين مصريين أفادوا عن تحقيق انفراجة في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. وبحسب تقرير وكالة الأنباء، فقد تم وصف هذا التقدم بأنه "مهم" وتم تحقيقه في الأيام الأخيرة.

وقالت المصادر المصرية إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار طويل الأمد، لكن لا تزال هناك قضايا خلافية عالقة، بما في ذلك مسألة نزع سلاح حماس.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن مسؤول سياسي إسرائيلي رفض إسرائيل رسميا اقتراح وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي.

وأفادت مصادر في حماس الأحد أن وفد الحركة طرح في الدوحة والقاهرة الرؤية الشاملة للحركة بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي تتضمن وقف إطلاق النار لخمس سنوات وصفقة تبادل في إطار دفعة واحدة.

وفي الوقت نفسه، كان من المقرر، وفقاً لاقتراح حماس، أن يكون هناك انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، ورفع الحصار، والعودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل الثاني من مارس/آذار، وتشكيل لجنة محلية من المستقلين لإدارة قطاع غزة. وأكدت المصادر أن وفد حماس رفض مناقشة قضية نزع سلاح الحركة.