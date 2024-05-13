مصدر مصري رفيع: إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة

قال مصدر مصري رفيع المستوى لوسائل الإعلام الرسمية في البلاد قبل قليل إن مصر أبلغت الوسطاء في المفاوضات للإفراج عن المختطفين أنها تعارض بشدة التصعيد الإسرائيلي في رفح وأن مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الوضع الأمني. كما أكد هذا المصدر المصري رفيع المستوى أن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

تأثرت العلاقات الإسرائيلية المصرية إلى حد بعيد جراء استفحال التصعيد في قطاع غزة للشهر الثامن وسبق أن تعثرت العلاقات حين ادعت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن مصر التي تتحكم بالجانب الخارجي من بوابة رفح هي من تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأمر الذي نفته السلطات المصري بشدة في حينه.

Abed Rahim Khatib/Flash90

ومع احتلال الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني لمعبر رفح والعودة إلى القتال على امتداد القطاع من شماله إلى جنوبه واستفحال الأوضاع الإنسانية جراء القتال والتضييق على دخول المساعدات، إضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمقترح المصري، وجدت مصر نفسها على ما يبدو مضطرة إلى الخروج من مربع الوسيط المحايد المرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام تاريخية، إلى اتخاذ طرف، وهو ما تجلى أمس الأحد بالتهديد بالانضمام إلى الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل حكومة جنوب إفريقيا.