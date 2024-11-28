تغطية متواصلة|| حدثان غير عاديان منذ بدء وقف إطلاق النار: الجيش الإسرائيلي يهاجم لبنانيين، تقارير تتحدث عن إصابات

اليوم الـ 419 للحرب: وصل المدنيون في جنوب لبنان اليوم (الخميس) إلى المناطق المحظورة، رغم وقف إطلاق النار ووجود قوات الجيش الإسرائيلي هناك، ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرات أخرى للسكان بعدم العودة للمنطقة. وترددت أنباء عن وقوع إصابات بين اللبنانيين، فضلاً عن إطلاق قذائف على قرى في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام عربية أن الحوثيين يهددون بتكثيف إطلاق النار، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وانضمت إلى هذا الجماعات المسلحة في العراق التي أعلنت أنها ستواصل العمل ضد إسرائيل.

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