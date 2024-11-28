تغطية متواصلة|| حدثان غير عاديان منذ بدء وقف إطلاق النار: الجيش الإسرائيلي يهاجم لبنانيين، تقارير تتحدث عن إصابات
أوضح الجيش الإسرائيلي أن المواطنين الذين يصلون إلى المناطق المحظورة ينتهكون الاتفاق. • أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرات إضافية لسكان المنطقة بعدم الاقتراب.
اليوم الـ 419 للحرب: وصل المدنيون في جنوب لبنان اليوم (الخميس) إلى المناطق المحظورة، رغم وقف إطلاق النار ووجود قوات الجيش الإسرائيلي هناك، ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية تحذيرات أخرى للسكان بعدم العودة للمنطقة. وترددت أنباء عن وقوع إصابات بين اللبنانيين، فضلاً عن إطلاق قذائف على قرى في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام عربية أن الحوثيين يهددون بتكثيف إطلاق النار، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وانضمت إلى هذا الجماعات المسلحة في العراق التي أعلنت أنها ستواصل العمل ضد إسرائيل.
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مسؤول أمني: "الهجوم في لبنان جاء نتيجة نشاط محظور بموجب الاتفاق - كان هناك تعامل بصواريخ متوسطة المدى"
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لوزير الدفاع البريطاني: سنتحرك بكل قوتنا ضد أي محاولة من جانب إيران لتهريب الأسلحة إلى لبنان. ومن المتوقع أن تشارك بريطانيا في جهود منع تسليح حزب الله.
خلافاً لما تردد حول وصول وفد مصري إلى إسرائيل، لم يصل أي وفد إلى إسرائيل
أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة إطلاق صواريخ باتجاه الحصار عندما تمكنت من التعرف على مسلح من حركة حماس في جباليا كان يقوم بإعداد الصواريخ لإطلاقها، وواصل مقاتلو الفريق القتالي 401 أنشطتهم في المنطقة
الجيش الإسرائيلي :رصدنا مشتبهين وصلوا الى عدة مناطق جنوب لبنان، قسم منهم مع مركبات، والذين خالفوا اتفاق وقف إطلاق النار- نفذ إطلاق نار تجاههم.
الجماعات المسلحة العراقية أعلنت اليوم أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل
تحدثت صحيفة الأخبار اللبنانية عن احتمال حدوث تصعيد على الجبهة اليمنية، رغم وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أشارت إلى أن الصحيفة علمت من أحد المصادر أن "عمليات الدعم اليمنية ضد الكيان الإسرائيلي، وعمليات القوة البحرية والجوية للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي - ستبدأ بالتصعيد في الأيام المقبلة"
نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما بهدف إخلاء السكان في جنوب لبنان، من ناحية أخرى، قيل إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في لبنان بنيران طائرات بدون طيار إسرائيلية استهدفت مركبة إسرائيلية