تغطية متواصلة : جامعات أوروبية تعلن إنهاء تعاونها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية: "بسبب الحرب"

امعات أوروبية تعلن إنهاء تعاونها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية: "بسبب الحرب"

أعلنت جامعتان بارزتان في دولتين أوروبيتين مختلفتين إنهاء تعاونهما البحثي مع جامعات إسرائيلية، "بسبب الحرب في غزة". أعلنت جامعة جنيف إنهاء تعاونها البحثي مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب. وينتهي العمل بالاتفاقية مع جامعة تل أبيب في عام ٢٠٢٦ ولن تُجدد. كما أعلنت جامعة إيراسموس روتردام (EUR) عن تجميد فوري للتعاون مع جامعة بار إيلان والجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا. وكجزء من هذا القرار، سيتم تعليق برامج التبادل الطلابي القائمة مع هذه المؤسسات، ولن يتم البدء في أي تعاون بحثي جديد معها.