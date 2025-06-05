تغطية متواصلة : جامعات أوروبية تعلن إنهاء تعاونها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية: "بسبب الحرب"
مسؤول إسرائيلي يؤكد نقل أسلحة إلى ميليشيات غزة لقتال حماس • استمرار الهجمات العنيفة في قطاع غزة منذ الصباح • إنتشال المختطفين غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي من غزة في عملية عسكرية
اليوم 608 من الحرب: مسؤول إسرائيلي يؤكد تصريح ليبرمان - "إسرائيل تنقل أسلحة إلى ميليشيات فلسطينية ضد حماس". استمرار الهجمات العنيفة في قطاع غزة منذ الصباح. إنتشال جثامين المختطفين غادي حجاي وجودي وينشتاين حجاي في عملية عسكرية. أفيد في لبنان عن إصابة شخص نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي في قضاء النبطية.
امعات أوروبية تعلن إنهاء تعاونها مع مؤسسات أكاديمية إسرائيلية: "بسبب الحرب"
أعلنت جامعتان بارزتان في دولتين أوروبيتين مختلفتين إنهاء تعاونهما البحثي مع جامعات إسرائيلية، "بسبب الحرب في غزة". أعلنت جامعة جنيف إنهاء تعاونها البحثي مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب. وينتهي العمل بالاتفاقية مع جامعة تل أبيب في عام ٢٠٢٦ ولن تُجدد. كما أعلنت جامعة إيراسموس روتردام (EUR) عن تجميد فوري للتعاون مع جامعة بار إيلان والجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا. وكجزء من هذا القرار، سيتم تعليق برامج التبادل الطلابي القائمة مع هذه المؤسسات، ولن يتم البدء في أي تعاون بحثي جديد معها.
وزارة الصحة في غزة: 70 قتيلا فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أفادت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، بمقتل 70 فلسطينيًا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإصابة 189 آخرين. كما أفادت الوزارة بأنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 54,677 فلسطينيًا في القطاع، وجُرح 125,530 آخرين.
الجيش الإسرائيلي يؤكد: تم استهداف عنصر من الجهاد الإسلامي كان يعمل في ساحة مستشفى في مدينة غزة من الجو
قنوات فلسطينية تتحدث عن هجومين للجبش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة
قالت حماس في بيان لها بشأن قصف الحيش الإسرائيلي الإسرائيلي للمستشفى في مدينة غزة: "ندعو المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية إلى التحرك العاجل لحماية المرافق الإنسانية في قطاع غزة
مصدر إسرائيلي يؤكد لـi24NEWS: "ننقل الأسلحة إلى مجموعات في غزة حتى تتمكن من قتال حماس"
تقارير فلسطينية: قتلى في مستشفى المعمداني بمدينة غزة نتيجة قصف إسرائيلي للموقع
قنوات فلسطينية تتحدث عن سقوط قتيلين جراء قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
تقرير لبناني: الجيش اللبناني يتوجه إلى قرية ميس الجبل في جنوب لبنان لإزالة الساتر الترابي الذي أقامته قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية
صحيفة "الأخبار" اللبنانية: الوفود المصرية للمفاوضات مع إسرائيل "بدأت تشعر بالقلق بسبب فشل الجهات الدولية في ممارسة ضغط فعال على إسرائيل لتغيير سلوكها على الأرض". وأشار المصدر إلى أن "إسرائيل لا تزال تتعامل مع ملف المساعدات بانتقائية"
قناة فلسطين بوست : الجيش الإسرائيلي يدمر منشآت في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بعد إطلاق النار على القوات الإسرائيلية من مكان الحادث
https://x.com/i/web/status/1930494426524127436
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين يهدد المستثمرين في إسرائيل: "في ظل احتمالات التصعيد اليمني الهادف إلى ممارسة ضغط اقتصادي شامل لوقف الجرائم في غزة"