بعد تهديد ترامب ، الحية :"سندخل مناطق جديدة للبحث عن جثامين" ويكشف موقف حماس من القوات الدولية

قال القيادي في حركة حماس خليل الحية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الحركة ستدخل اليوم مناطق جديدة للبحث عن بعض جثامين المختطفين التي لا تزال بحوزتها، بعد أن حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة 48 ساعة لاستعادة هذه الجثامين، كما أكد في المقابلة أن حماس تقبل نشر قوات أممية في القطاع.

وأضاف الحية أن "إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خلال سنتين من الحرب"، وأن حركته لن تمنحها أي مبرر لاستئناف القتال.

وقال الحية إن حركته تقبل نشر قوات أممية في القطاع، بصفتها قوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار،وأن حماس توافقت مع كل الفصائل على موضوع هذه القوات ، وأن مهمة الهيئة الأممية تركز على إعادة الإعمار في غزة.

وأشار الحية إلى أن مسألة السلاح لا تزال قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، موضحًا أن: "سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة. الاتفاق لا يزال في بدايته."

وأضاف الحية أن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، مؤكدًا:"نريد الذهاب للانتخابات كمقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني."

وأوضح أن الوسطاء يجرون مباحثات حول المرحلة الثانية للاتفاق، والتي تتضمن بنودًا تتعلق بإدارة غزة وتسليمها للجنة تكنوقراط، ونزع السلاح، في إطار الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وتحقيق استقرار القطاع.