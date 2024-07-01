نشر أول: الإنذار الكاذب في معبر كرم أبي سالم - بسبب محاولة مسلحين الاستيلاء على شاحنات المساعدات

نشر أول: ما لا يقل عن عشرة تحذيرات كاذبة أدخلت سكان كارم ابي سالم في الملاجئ مؤخرا - وأكد مسؤول عسكري مساء اليوم (الاثنين) لـ i24NEWS أن المصدر كان إطلاق نار من مسلحين يحاولون الاستيلاء على شاحنات المساعدات الإنسانية التي تمر عبر المعبر الحدودي القريب من البلدة .

ورفض الجيش الإسرائيلي التبليغ عن ذلك للجمهور، وذلك للحفاظ على الجهوزية في حالة حدوث إطلاق صواريخ. وأوضحوا أيضًا أنه بسبب الحرب، خفض الجيش الإسرائيلي عتبة التحذير، لجعلها أكثر شمولاً وتلتقط كل صوت وضجة يمكن أن تمس سكان منطقة غلاف غزة.

أي أن الجيش الإسرائيلي يفضل عدم المخاطرة بعد الآن، وبالتالي يقوم بتنشيط التحذيرات - التي أصبحت مزعجة ومرهقة لسكان غلاف غزة، الذين يشعرون بالقلق عندما تكون الأنظمة حساسة للغاية، فإنها تلتقط أيضًا أجسام أخرى مثل طائرات الجيش الإسرائيلي ونيران الرشاشات والطيور المهاجرة.