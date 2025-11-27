بعد عدة أيام من الهدوء: الجيش الإسرائيلي ينفذ موجة هجمات في جنوب لبنان
أكد مسؤول عسكري كبير لـ i24NEWS أن الجيش الإسرائيلي يهاجم لبنان لأول مرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله • يواصل الصليب الأحمر وحماس البحث عن مختطف إسرائيلي في حي الزيتون | آخر التحديثات
شن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) سلسلة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، وذلك لأول مرة منذ اغتيال قائد أركان حزب الله في عملية إسرائيلية. الهجمات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، ووقعت بعد فترة من الهدوء النسبي على الحدود الشمالية.
في نفس السياق، استؤنفت عمليات البحث عن مختطف إسرائيلي في حي الزيتون في مدينة غزة. فرق مشتركة من الصليب الأحمر وحركة حماس تجدد جهود البحث، ولكن لم تُسجل أي نتائج جديدة حتى الآن. كما أفادت تقارير فلسطينية عن وقوع إطلاق قذائف مدفعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وفقاً لما ورد من مصادر محلية.
وسط التوتر في الشمال: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا محدودا حول لبنان الليلة
مواقع إطلاق ومخزن أسلحة إلى جانب بنى تحتية أخرى: الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
في إطار العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، قوات الأمن تعمل في مدينة جنين
في إطار عملية "الحجارة الخمسة" التي تهدف إلى مكافحة العمليات المسلحة في شمال الضفة الغربية، تعمل قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة جنين لملاحقة خلايا مسلحة.
وفي عملية أخرى ضمن نفس الإطار، مروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي توفر دعمًا جويًا للقوات البرية من وحدة الكوماندو في الميدان.
مصدر عسكري رفيع المستوى يؤكد لـ i24NEWS: سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان لأول مرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله
أكد مصدر عسكري رفيع المستوى في تصريحات لـ i24NEWS أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ اغتيال رئيس أركان حزب الله في عملية إسرائيلية سابقة. الهدف من الغارات كان مستودعات الأسلحة و مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لمنظمة حزب الله
حماس تؤكد لقناة الحدث السعودية أنها واصلت البحث عن المختطفين في مدينة غزة
ذكرت قناة الجزيرة أن فريقا من الصليب الأحمر وحركة حماس استأنف البحث عن مختطف إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة صباح اليوم
تقرير فلسطيني عن قصف مدفعي على مخيم البريج وسط قطاع غزة