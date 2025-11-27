شن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) سلسلة من الغارات الجوية في جنوب لبنان، وذلك لأول مرة منذ اغتيال قائد أركان حزب الله في عملية إسرائيلية. الهجمات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، ووقعت بعد فترة من الهدوء النسبي على الحدود الشمالية.

في نفس السياق، استؤنفت عمليات البحث عن مختطف إسرائيلي في حي الزيتون في مدينة غزة. فرق مشتركة من الصليب الأحمر وحركة حماس تجدد جهود البحث، ولكن لم تُسجل أي نتائج جديدة حتى الآن. كما أفادت تقارير فلسطينية عن وقوع إطلاق قذائف مدفعية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين، وفقاً لما ورد من مصادر محلية.