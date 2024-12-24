"واجهت حالة صحية معقدة": وفاة المفرج عنها من أسر حماس حنا كتسير

أعلن اليوم عن وفاة حنا كتسير الناجية من أسر حماس، حيث اختطفت من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر، عن جيل 76 عاما. وأفرج عن كتسير في الدفعة الأولى من الصفقة في تشرين ثاني/نوفمبر 2023.

ويشار الى أن كتسير فقدت زوجها رامي في هجوم السابع من أكتوبر، في حين أن نجلها العاد (47 عاما) والذي اختطف أيضا الى غزة قتل في الأسر وتم استعادة جثمانة، وذلك بعد أن وجدت مدفونه في خان يونس.

وستقام جنازة كتسير اليوم الساعة الرابعة في كيبوتس نير عوز، وقالت المتحدثة باسم الكيبوتس "بحزن شديد نعلن وفاة عضوة الكيبوتس حانا كتسير، بعد أشهر طويلة من المقاومة ووضع صحي معقد واجهته بعد الإفراج عنها من الأسر".

وكتبت ابنتها، كارميت بيلاتي كاتسير، قبل يومين على حسابها على فيسبوك: "أمس قدت سيارتي تحت المطر إلى والدتي لأكون معها. لم تكن على ما يرام. لم يكن لدي الكثير لمساعدتها، لكن تحدثنا قليلاً، وقمت بتشغيل الموسيقى عندما لم تكن لدي القوة للكلام، وقمت بإعداد مشروب ساخن وتأكدت من أنه دافئ ومريح وتشغيل مكيف الهواء بحيث يكون الأمر مريحا لها".

"ثم رأيت المقابلة مع كيرين موندر وابنها أوهاد، وهذا صدمتني: معرفة أنه، كما وصفت كيرين ، والدتي، كيرين واوهاد وكثيرين غيرهم كانوا يمكنهم أن يكونوا ملقيين على سرير متعفن أو نصف مرتبة في نفق أو غرفة مزدحمة ورائحة كريهة مع صناديق قمامة، حيث يقضي الناس حاجتهم. ولا يزال هذا هو واقع شلومو منصور البالغ من العمر 86 عامًا، وعوديد ليفشيتز البالغ من العمر 84 عامًا، وغادي موزيس البالغ من العمر 80 عامًا، وكذلك واقع الشباب وكل شخص آخر، ولكن بقوة أقل بكثير لأنه لقد مرت 443 يومًا بالفعل. حياة الجميع في خطر داهم."