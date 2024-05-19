الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا للشقيقتين ايلا ودافنا اليكيم وهما بأسر حماس | شاهد

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) تسجيلا لإيلا ودافنا إيليكيم، البالغتين من العمر 8 و15 سنة، اللتين اختطفتا في السابع من أكتوبر. وقالت ايلا في الفيديو "أنا إيلا إيليكيم البالغة من العمر 8 سنوات. أطلب من بيبي أن يحررنا وأنا رهينة لحماس".

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر صور للاثنتين أثناء تواجدخما في غزة. تم التقاط الصور والفيديو من قبل حماس.

وأفرج عن الشقيقتين التي تم خطفهما من منزل والدهما في كيبوتس ناحال عوز من قبل حماس كجزء من الدفعة الثالثة في صفقة تشرين ثاني/نوفمبر 2023 مع حماس قبل الخطف ، قتل مسلحو حماس والدهما نوعام وزوجته داكلا مع ابنهما تومر.