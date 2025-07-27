إدارة ترامب تدرس اقتراح لاتفاق شامل في غزة

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بعد فشل المحادثات بشأن صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة إعادة الحسابات للمسار المطروح، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على التفاصيل لـ i24NEWS مساء اليوم (الأحد).

تعتقد مصادر أخرى عديدة أن الوقت قد حان لاقتراح صفقة شاملة لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب. وصرح المصدر لقناة i24NEWS: "من الواضح للجميع أن التوصل إلى اتفاق شامل أمرٌ أصعب بكثير من إقناع الأطراف". في الوقت نفسه، تدرس إسرائيل منح حماس مهلة نهائية للموافقة على الصفقة.

خلال اليومين الماضيين، استمرت المحادثات خلف الكواليس بين إسرائيل والوسطاء مصر وقطر وحماس، في محاولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة. كما التقى المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، عدة مرات بمسؤولين قطريين في جزيرة سردينيا الإيطالية.

صرح مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS أن فرصة التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة. وأضاف: "عاد فريق التفاوض إلى إسرائيل، لكنه على اتصال دائم بالوسطاء".

في الوقت نفسه، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لإطلاق سراح الرهائن - 20 رهينة أحياءً ورهائن أموات. وقال في حديث مع الصحفيين في اسكتلندا: "هناك الكثير من الآباء الذين يريدون عودة الرهائن الأموات. على إسرائيل اتخاذ قرار. أعرف ما سأفعله، لكنني لست متأكدًا من أنه ينبغي عليّ التصريح به".