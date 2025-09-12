ترامب عَبَرَ عن إحباطه من نتنياهو: "في كل مرة يكون فيها تقدم بالمفاوضات – يقصف أحداً ما"

قد يعجبك أيضًا -

يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإحباط من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويدّعي أنه يحاول إفشال صفقة المختطفين، هذا ما أُفيد به صباح اليوم (الجمعة) في "بوليتيكو". وقال مصدر لـ"بوليتيكو": "في كل مرة يحدث فيها تقدم، يبدو كأنه يقصف أحدًا" وتابع "لهذا السبب الرئيس ومساعدوه محبطون جدًا منه".

وفقًا للتقرير، تفاقمت إحباطات الإدارة الأمريكية تجاه نتنياهو منذ الهجوم الإسرائيلي على مسؤولي حماس في قطر يوم الثلاثاء الماضي. في الواقع، بدأ ترامب وكبار مساعديه يتساءلون عما إذا كان نتنياهو، الذي وافق على الهجوم وهدد باتخاذ إجراءات أخرى، يحاول تخريب المحادثات، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

حتى الآن، اكتفت الولايات المتحدة بردود فعل معتدلة على الهجوم، لكن ترامب قال لوسائل الإعلام في وقت سابق هذا الأسبوع إنه غير راض عنه. وأفيد أمس أنه قال لنتنياهو إن القرار باستهداف قادة حماس في الدوحة كان "غير حكيم". وقد غضب الرئيس عندما علم أن الهجوم نُفّذ على أراضي قطر - الحليفة للولايات المتحدة والتي تلعب دور وسيط في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة. وردّ نتنياهو بأنه كان لديه "نافذة فرصة قصيرة" للتحرك ولذلك اختار استغلالها.

ومع ذلك، أفادت مصادر أمريكية أنه في المحادثة الثانية بين الاثنين كانت الأجواء ودية. ترامب سأل نتنياهو إذا ما أثبتت الغارة نجاحها، لكن نتنياهو أجاب: "ما زال الأمر غير واضح". في إسرائيل يقولون إن الاحتمالات بأن قادة حماس الكبار قد تم اغتيالهم في الغارة آخذة في التناقص.