المجلة الدينية "يتد نئمان تدين "انتهاك الوضع القائم بالحرم القدسي بقيادة الوزير ايتمار بن غفير"

نشرت الصحيفة الدينية "يتد نئمان" الليلة إدانة ضد انتهاك الوضع القائم في الحرم القدسي بقيادة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ، وكتب الصحيفة بعنوانها الرئيسي:"إن التجول في جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) يعرض حياة اليهود للخطر.

وكتب في الصحيفة "حاخامات وشخصيات عامة تطالب بأن إعادة النظر بالشراكة الائتلافية، وذلك بسبب السلوك المنفلت لأعضاء الائتلاف، جماعة بن غفير التي يمكن أن تؤدي حاشا وكلا بمضاعفة سفك الدماء، وبسبب صمت وتقاعس رئيس الحكومة".

من جانبه أدان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة بن غفير الى الحرم القدسي وقال :"استهتار سافر بالوضع القائم. عمل استفزازي لن يؤدي إلا إلى تأجيج الروح المعنوية. يجب تركيز كل الاهتمام على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين يجب على الحكومة أن تمنع حدوث ذلك مرة أخرى لنفسه".

وفي وقت سابق من اليوم، ردت وزارة الخارجية الأمريكية على انتهاك الوضع الراهن: "الولايات المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة. وأي إجراء أحادي سيكون غير مقبول".