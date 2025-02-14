الإعلان عن تعيين الجنرال تامير ييدعي لمنصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم (الجمعة) أنه سيتم تعيين الجنرال تامير يدعي في منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وسيحل محل نائب رئيس الأركان الحالي اللواء أمير برعام الذي ينهي منصبه.

وكان يدعي المرشح الأوفر حظا لمنصب نائب رئيس الأركان ، وهو حتى قبل ثلاثة أشهر، شغل منصب قائد الذراع البرية والوحيد بين جنرالات الجيش الإسرائيلي الذي شغل منصبين قياديين آخرين: قائد القيادة المركزية وقائد قيادة الجبهة الداخلية. وترشح يدعي لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الرابع والعشرين وخسر أمام اللواء إيال زمير الذي سيتولى منصبه في 5 مارس/آذار.

وعلق وزير الأمن يسرائيل كاتس على القرار وقال: "أنا مقتنع بقدرة اللواء يدغي على تقديم مساهمة كبيرة في دور نائب رئيس الأركان لتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في بناء القوة وقدراته الهجومية في مواجهة التحديات الأمنية العديدة التي نواجهها هذه الأيام. أهنئ الجنرال يدعي على استعداده لمواصلة المساهمة في الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل وأتمنى له نجاحا كبيرا في أداء واجباته".