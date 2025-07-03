العاشر منذ سقوط الأسد: الجيش الإسرائيلي يقيم موقع عسكري جديد في سوريا
نشر أول: استكمل الجيش الإسرائيلي إقامة الموقع العسكري العاشر - اثنان في منطقة جبل الشيخ وثمانية في منطقة الجولان السوري
i24NEWS
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نشر أول: استكمل الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، إنشاء موقع عسكري أمامي جديد في الأراضي السورية، وهو العاشر منذ سقوط نظام الأسد. يوجد حاليًا عشرة مواقع أمامية: موقعان عند سفح جبل الشيخ، وثمانية مواقع في مرتفعات الجولان السوري.
تجدر الإشارة إلى أن الكتيبة 7006، المسؤولة عن إنشاء الموقع وصيانته، أطلقت على الموقع اسم الجندي يشاي سلوتكي وهو الجندي الوحيد من الكتيبة والذي قتل في السابع من أكتوبر مع شقيقه نوعام.
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