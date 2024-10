مقتل القيادي في حماس سعيد عطا الله علي قرب طرابلس شمالي لبنان

نعت حركة حماس اليوم القيادي في الذراع العسكري للحركة في لبنان سعيد عطا الله علي، في غارة إسرائيلية في مخيم اللاجئين البداوي قرب طرابلس شمال لبنان.

https://x.com/i/web/status/1842416381494444521