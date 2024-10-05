مقتل القيادي في حماس سعيد عطا الله علي قرب طرابلس شمالي لبنان

نعت حركة حماس اليوم القيادي في الذراع العسكري للحركة في لبنان سعيد عطا الله علي، في غارة إسرائيلية في مخيم اللاجئين البداوي قرب طرابلس شمال لبنان.

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وأعلنت حماس أن زوجة وطفلي القيادي في كتائب عز الدين القسام قتلوا الى جانبه في الغارة التي استهدفت شقته في المخيم الواقع بمنطقة طرابلس.

وتحدثت تقارير لبنانية في وقت سابق أن الغارة استهدفت مبنى في المخيم الفلسطيني قرب مدينة طرابلس في شمال لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقة طرابلس الى غارات إسرائيلية.

وكانت حماس نعت يوم الإثنين الماضي، قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان.