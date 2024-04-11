قائد المنطقة الجنوبية ومنسق عمليات الحكومة في المناطق يلتقيان مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في غزة.

في إطار زيادة التنسيق والتعاون في موضوع المساعدات الإنسانية للقطاع، التقى أمس (الأربعاء) قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان ومنسق العمليات الحكومية في المناطق الرائد غسان عليان مع ممثلي الجيش الإسرائيلي. وحضر الاجتماع ضباط الوحدة في القيادة الجنوبية وممثلون عن المجتمع الدولي من وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهيئة الطبية الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنسق الأمريكي للشؤون الإنسانية.

وفي إطار اللقاء، استعرض قائد القيادة الجنوبية، الوضع العملياتي، كما عرض منسق عمليات الحكومة في المناطق الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي إلى جانب الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لزيادة وتيرة تحويل مساعدات للقطاع.

يُشار إلى أن وزير الأمن يوآف غالانت قد تطرق اليوم إلى مسألة توسيع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلا للصحافيين إن "إسرائيل تخطط لإغراق غزة بالمساعدات". ووصف غالانت الوضع الحالي بأنه "مرحلة جديدة" في قضية المساعدات، وأضاف أن إسرائيل "تأخذ الولايات المتحدة على محمل الجد". كما ذكر وزير الدفاع أن زيارته للولايات المتحدة كانت "حيوية" في اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية فيما يخص المساعدات.