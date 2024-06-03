غالانت يؤكد لبلينكن الحاجة لاستبدال حماس في غزة لإنهاء القتال

قال وزير الأمن يوآف غالانت إن أي وقف للقتال في قطاع غزة سيتطلب إيجاد بديل متفق عليه لحماس في قطاع غزة وذلك خلال حديث هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأحد.

وقال غالانت لبلينكن: "لن نوقف القتال حتى تتم إعادة جميع المختطفين، واستبدال حماس ببديل حكومي من شأنه أن يسهم في عودتهم". وأضاف غالانت إن حماس لا يمكن أن تكون مسؤولة عن إنهاء القتال.

وأوجز خطة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لإنشاء بديل لحماس من شأنه أن يساعد في الإطاحة بالفصائل المسلحة والضغط عليها لإعادة الرهائن الإسرائيليين، الذين تم احتجازهم في أنفاق حماس منذ 241 يومًا.

كما شكر غالانت بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت والتزامها بأمن إسرائيل.

وفي بيان صدر في وقت سابق، قال بلينكن إنه تحدث أيضًا مع زميله عضو مجلس الوزراء بيني غانتس، وشدد على وقف القتال وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. وقال إن وقف إطلاق النار مع حماس سيضمن أيضًا أمن إسرائيل على طول حدودها الشمالية، حيث شن حزب الله آلاف الهجمات بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.