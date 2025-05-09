كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، عن أن "إسرائيل لن تشارك في عملية توزيع المساعدات على قطاع غزة، لكنها ستساهم في توفير الأمن"،وتابع"إيصال المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك فيما يعاني القطاع أزمة جوع" . وأضاف "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة"، لافتاً إلى أن "الآلية الجديدة للمساعدات الإنسانية لا تعتمد على وقف العمل العسكري، معرباً عن أمله في أن تبدأ قريباً".

وأوضح السفير، أنه "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة وستكون هناك مشاركة من منظمات غير ربحية"، فيما قال إن "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة"، معتبراً أن حركة "حماس"، "غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا