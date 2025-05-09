التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد خلية الجهاد نور البيتاوي في مخيم جنين
مايك هاكابي "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة وستكون هناك مشاركة من منظمات غير ربحية،هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة= حماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها".
كشف السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الجمعة، عن أن "إسرائيل لن تشارك في عملية توزيع المساعدات على قطاع غزة، لكنها ستساهم في توفير الأمن"،وتابع"إيصال المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك فيما يعاني القطاع أزمة جوع" . وأضاف "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة"، لافتاً إلى أن "الآلية الجديدة للمساعدات الإنسانية لا تعتمد على وقف العمل العسكري، معرباً عن أمله في أن تبدأ قريباً".
وأوضح السفير، أنه "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة وستكون هناك مشاركة من منظمات غير ربحية"، فيما قال إن "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة"، معتبراً أن حركة "حماس"، "غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها".
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الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد خلية الجهاد نور البيتاوي في مخيم جنين
أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة: "القضاء على زعيم حركة الجهاد في جنين، الذي أسس بنية تحتيةمسلحة وخطط لهجمات في المستقبل القريب،نور البيتاوي، والذي كان مطلوبًا لعدة أشهر بعد أن حددته قوات الأمن أثناء فراره من جنين باتجاه نابلس عقب العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية"
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: على نتنياهو توسيع نطاق الهجمات داخل اليمن
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشدة تقاعس الحكومة في مواجهة الهجمات الصاروخية الحوثية من اليمن. وقال إن "إسرائيل لا تستطيع أن تنتظر وقوع الكارثة أو أن تتسامح مع الشلل الاقتصادي الناجم عن هذه الهجمات".ويحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوقف عن "الجبن والتسويف وتكثيف العمليات العسكرية"، وتنص الخطة على توجيه ضربات محددة للبنية التحتية اليمنية ومواقع الإطلاق ومصانع الإنتاج، فضلاً عن القضاء على الخبراء الإيرانيين وأعضاء الحرس الثوري المتواجدين هناك. كما تقترح هجمات إلكترونية لشل الأنظمة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، في المدن اليمنية، وحصار الموانئ وحركة المرور البحرية والجوية. ويعرب لبيد عن أسفه لعدم وجود حكومة "فعّالة" وزعيم "نشط"، قائلاً إن هناك طرقاً لضرب الحوثيين بقوة، شريطة أن يتصرفوا بحزم.
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"قطر جيت": المحكمة العليا تبقي مستشار نتنياهو رهن الاعتقال
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا ضد قرار إبقاء جوناثان أوريش، المستشار الكبير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قيد الاحتجاز بتهمة تورطه في فضيحة "قطر جيت".
وفي قراره، قال القاضي يحيئيل كاشير: "أنا مقتنع بأنه لم يكن هناك أي خطأ قضائي في قرار المحكمة الجزئية. وقد رُفض الاستئناف".وتتعلق قضية "قطر جيت" في المقام الأول بالشكوك حول ارتكاب اثنين من مستشاري نتنياهو - أوريش وإيلي فيلدشتاين - عدة جرائم تتعلق بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر. وتشمل الاتهامات الاتصال بعميل أجنبي وسلسلة من الممارسات الفاسدة التي تورط فيها جماعات ضغط ورجال أعمال، كل ذلك أثناء العمل لصالح رئيس الوزراء.
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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن بنجاح
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مضيفاً "تم اعتراضه"، وتم تفعيل صفارات الإنذار في 231 موقعاً،
صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن
مصدر لـ i24NEWs: حماس تبذل جهدًا أكبر للسيطرة على السكان من محاربة إسرائيل
وبحسب مصادر في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، نقلا عن i24NEWS، فإن حماس تستثمر الآن المزيد من الموارد في الحفاظ على سيطرتها على سكان غزة أكثر من محاربة القوات الإسرائيلية. وتفسر الأجهزة الأمنية هذا الانشغال الشديد بالحكم على حساب القتال باعتباره أحد علامات التفكك التدريجي للحركة الإرهابية الإسلامية في غزة. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، ويلاحظ العديد من المراقبين ضعف سيطرة حماس على القطاع، وخاصة في المناطق التي كان القتال فيها أكثر كثافة.
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الأونروا: يستحيل الاستعاضة عنا في توزيع المساعدات بغزة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعةـ على أنه "سيكون من الصعب جداً توزيع المساعدة الإنسانية في غزة من دون الأونروا"، مشيرة إلى أنه"لدى المنظمة في غزة أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية".
وأوضحت أن الوكالة تدير أيضا ملاجئ للنازحين. وأكدت أنه "من الصعب جدا جدا تصوّر أي عملية إنسانية من دون الأونروا".
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الضفة الغربية: اعتقال 55 مشتبها وتفكيك خلية مسلحة خلال أسبوع
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية في بيان، السوم الجمعة، عن "اعتقال خلية مسلحة مسؤولة عن إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة التي أدت إلى إصابة مواطن إسرائيلي"، وتابع"تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها قوات الأمن الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، والتي أدت إلى القضاء على مسلح واعتقال 55 مطلوبا ومصادرة 10 أسلحة نارية ومعدات عسكرية مختلفة. إثر معلومات محددة قدمتها وحدة لواء عتصيون وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اعتقلت قوات اللواء، اليوم الاثنين، مشتبهاً به بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية. واعترف خلال التحقيق معه بالمشاركة في هجوم بالحجارة قرب قرية حرملة".
وأكد البيان على أن"التحقيق أفضى الثلاثاء المنصرمـ، إلى اعتقال ثلاثة مسلحين آخرين متورطين في هجوم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بالقرب من إفرات، والذي أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة قبل نحو أسبوعين. وجرت الاعتقالات في قريتي بيت فجار وحرملة في منطقة عتصيون".
وأفاد البيان أن "قوات الأمن عزمها على مواصلة عملياتها لمكافحة الإرهاب وتقديم كل من هاجم أو خطط لمهاجمة مواطنين إسرائيليين إلى العدالة".
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