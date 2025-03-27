مقتل الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع جراء غارة إسرائيلية في جباليا

أفادت مصادر فلسطينية عن مقتل عبد اللطيف القانوع الناطق ياسم حركة حماس، ليلة الخميس جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في جباليا شمال قطاع غزة، والقانوع من مواليد بلدة جباليا شمال قطاع غزة في الرابع والعشرين من نيسان/ إبريل عام 1981.

انضم عبد اللطيف القانوع لصفوف حركة حماس مطلع عام 2000، وانخرط القانوع في الكتلة الإسلامية داخل المدرسة، وكان من كوادر الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية، وبعدها انتخب عضوا في مجلس طلبتها، ثم رئيسا للمجلس.كما انتخب القانوع رئيسا للكتلة الإسلامية داخل الجامعة عام 2006.

عمل القانوع بعد تخرجه من الجامعة في مكاتب حركة حماس الإعلامية في شمال قطاع غزة، وأصبح مديرا إعلاميا للحركة في مكتبها في شمال قطاع غزة عام 2007، ثمَّ ناطقا إعلاميا في محافظة الشمال عام 2007، ثم ناطقا إعلاميا باسم حركة حماس منذ 2016.