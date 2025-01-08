شقيق مختطف إسرائيلي: لهذا السبب يرفض نتنياهو إعادة المختطفين أحياء

اتهم دانئيل إلغرات، شقيق المختطف الإسرائيلي في قطاع غزة إيتسيك، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأنه يعارض التوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح المختطفين، لأنه يرفض وقف الحرب.

وقال دانئيل في حديث إذاعي:" في نهاية المطاف، سوف نصل إلى وضع، لسوء الحظ، لن يعود المختطفين إلى إسرائيل سوى جثث. من المستحيل الهروب من فكرة أن هذا هو ما يريده رئيس الحكومة، فهو لا يريد أن يصل المختطفين أحياء، ومن ثم يشرعوا بالتحدث، ونحن لا نعلم في أي حالة سيصلون".

من جانبه، صرّح عضو الكنيست متان كهانا من "همحني همملختي":" إن عودة المختطفين هي الآن أهم هدف للحكومة الإسرائيلية. أستطيع أن أقول، إننا الآن في وضع، يمكننا من وقف الحرب بشكل كبير، من أجل إعادة المختطفين إلى. وهذه أولوية قصوى". وأضاف:" لقد وصلنا إلى مرحلة أكثر تقدمًا في هذا السياق. وكلما قللنا من الحديث عن هذه القضية، كلما كان ذلك أفضل في الوقت الحالي"، وذلك في معرض مطالبته لوسائل الإعلام، بالحفاظ على السرية.