تغطية متواصلة|| الاعتقال الغير عادي بشارع 6: مسلح من الخليل جزء من خليه خططت عملية

أحد المعتقلين على شارع رقم 6 - جزء من خلية من منطقة الخليل خططت لهجوم على المدى القريب

اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك ثلاثة نشطاء من سكان قرية بني نعيم في منطقة الخليل كانوا يخططون لهجوم في الإطار الزمني القريب. وقد سمح بنشر هذا. وبحسب البيان، تم اعتقال أحد النشطاء على شارع رقم 6 ظهرا وتم تحويله إلى تحقيق الشاباك، وبعد التحقيق معه، تم اعتقال عضوين آخرين في الخلية في منزليهما خلال التفتيش، وبحوزتهما الأسلحة التي خططا تنفيذ الهجوم بها، وتم تحويلهم إلى مزيد من التحقيقات من قبل الشاباك. وتأتي هذه الأمور على خلفية الاعتقال غير المعتاد على شارع رقم 6 في وقت سابق، والذي تم خلاله القبض على 13 مشتبهاً بهم.