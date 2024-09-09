تغطية متواصلة|| الاعتقال الغير عادي بشارع 6: مسلح من الخليل جزء من خليه خططت عملية
أصيب جنديان بجروح طفيفة جراء غارة بطائرة بدون طيار • الجيش الإسرائيلي مبان عسكرية في لبنان • تعتزم المملكة العربية السعودية الدعوة لعقد قمة عربية طارئة
اليوم الـ 339 للحرب: قامت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) بعمليات في حي الزيتون، مما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين والعثور على فتحة نفق، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. كما تعتزم السعودية الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة. رئيس الأركان بعد الضربة في نهاريا: "هذا حادث خطير - لدى الجيش الإسرائيلي خطط عملياتية جاهزة".
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أحد المعتقلين على شارع رقم 6 - جزء من خلية من منطقة الخليل خططت لهجوم على المدى القريب
اعتقل مقاتلو الجيش الإسرائيلي والشاباك ثلاثة نشطاء من سكان قرية بني نعيم في منطقة الخليل كانوا يخططون لهجوم في الإطار الزمني القريب. وقد سمح بنشر هذا. وبحسب البيان، تم اعتقال أحد النشطاء على شارع رقم 6 ظهرا وتم تحويله إلى تحقيق الشاباك، وبعد التحقيق معه، تم اعتقال عضوين آخرين في الخلية في منزليهما خلال التفتيش، وبحوزتهما الأسلحة التي خططا تنفيذ الهجوم بها، وتم تحويلهم إلى مزيد من التحقيقات من قبل الشاباك. وتأتي هذه الأمور على خلفية الاعتقال غير المعتاد على شارع رقم 6 في وقت سابق، والذي تم خلاله القبض على 13 مشتبهاً بهم.
أردوغان لمنظمة التعاون الإسلامي: "عقد قمة طارئة بشأن الحرب في غزة"
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد قمة طارئة لبحث الحرب في قطاع غزة، وما أسماه "العدوان الإسرائيلي على القدس". وأضاف الرئيس التركي في كلمة أمام اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده في أنقرة، أن "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة لتركيا". 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
نائب نصرالله يتوعد: "حرب لإعادة النازحين إلى بيوتهم؟ عددهم لن يزيد إلا"
أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن كافة الأهداف التي حددها حزب الله ضمن جبهة الدعم "تحققت ويجري تحقيقها"، وأضاف: "نسمع أن إسرائيل تهدد بتوسيع الحرب لإعادة النازحين إلى ديارهم منازلهم، ونحن نقول للإسرائيليين: إذا كنتم تفكرون في زيادة عدد النازحين، يمكنكم أن تشعلوا الحرب. الحرب مع حزب الله لن تعيد النازحين، بل ستزيد أعدادهم. إذا تعرضنا للحرب فسنقاتل بقوة أكبر".
إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة جراء إطلاق النار على شلومي. هاجم الجيش الإسرائيلي أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان
أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة بعد سقوط ثلاثة "أهداف جوية" في المنطقة القريبة من شلومي في الجليل الغربي، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أضاف أن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية هاجمت عدة مبان عسكرية وموقع مراقبة يستخدمه حزب الله في منطقة كفركلا جنوب لبنان. إلى ذلك، حددت قوة من الكتيبة 595 في لواء الجبل نقطة مراقبة لحزب الله في كفر شوبا، والتي تعرضت لاحقاً لهجوم بدبابة. كما أغارت طائرة على مسلح في منطقة باتالوسا بجنوب لبنان.
بلاغ عن هجوم فاشل بدراجة نارية في جنوب لبنان
أفاد علي شعيب، مراسل قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، بفشل هجوم على دراجة نارية في طلوسة جنوب البلاد.
قائد سابق لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية :"اذا ما اندلعت حرب مع لبنان فإن إيران لن تتدخل فهي تخشى التحالف الذي ينتظرها"
وزارة الخارجية توزع برقية على السفارات الإسرائيلية توضح كيفية التعامل مع مقترح السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة
وزعت وزارة الخارجية "برقية تفعيل" على كافة السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم لإرشادها حول كيفية التصرف ضد القرار المقترح الذي طرحته السلطة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت وزارة الخارجية من السفارات الاتصال بالسفارة المستويات العليا في دولها بطلب التصويت ضد القرار المقترح وعدم الدخول في مفاوضات حول النص، وبحسب وزارة الخارجية، فإن النص يهدف إلى ترسيخ التفسير الفلسطيني المتشدد لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي – بعزل إسرائيل وتشجيع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عملية ضدها.
رئيس الأركان بعد إصابة الطائرة بدون طيار في نهاريا: حادث خطير جاهزون بخطط عملياتية للشمال
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي تقييمًا للوضع في منطقة الشمال مع أعضاء منتدى الأركان العامة، وأشار إلى الحادث الذي وقع في الصباح عندما أصابت طائرة بدون طيار مبنى في نهاريا. وقال هاليفي إن "هجوم حزب الله على مبنى سكني هذا الصباح في نهاريا هو حادث خطير، مثله مثل إطلاق النار على مواطني الشمال. إن الجيش الإسرائيلي يعمل في الشمال بكثافة وهو على مستوى عال من الاستعداد مع الاستعداد العملياتي ، ومستعدة لأية مهمة قد تكون مطلوبة."
الفلسطينيون: مقتل 5 على الأقل في غارة جوية على مركز الشرطة في جباليا
أفاد فلسطينيون عن مقتل خمسة على الأقل في غارة جوية على مركز للشرطة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.