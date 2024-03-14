تقرير: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل سرا بطبيعة الحملة التي يمكن أن تدعمها في رفح

نشرت صحيفة بوليتيكو تقريرا الخميس كشف عن أن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة أبلغوا نظراءهم في إسرائيل أن إدارة الرئيس جو بايدن من شأنها أن تدعم العملية في رفح، بحيث تركز هذه على "أهداف ذات قيمة عالية لحماس" شرط أن تمتنع إسرائيل عن الدخول على نطاق واسع إلى المدينة المأهولة بنحو مليون ونصف فلسطيني وإلا فإنها ستغامر في تصدع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتضيف الصحيفة أن إدارة بايدن لا تزال تتصارع مع نوع العملية العسكرية الإسرائيلية التي يمكن أن تقبلها في رفح، حيث يعلم المسؤولون الأمريكيون جيدًا أن إسرائيل تريد القضاء على كتائب حماس الأربع في مدينة غزة الجنوبية على الحدود المصرية.

وفي المقابل فقد أعلن الرئيس جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت أن عملية في رفح تعرض حياة الفلسطينيين في رفح لخطر الموت هي خط أحمر وليس من الممكن الموافقة عليها بدون خطط موثوقة لحماية المدنيين.

Abed Rahim Khatib/Flash90

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى قول المسؤولين الأمريكيين إنه وفقًا للرسالة التي بلغت إسرائيل، فإن الولايات المتحدة قد تدعم عملية تشبه عملية مكافحة الإرهاب أكثر من كونها حرب شاملة.

في الأثناء انضمت الولايات المتحدة إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية فوق بحر غزة في خطوة انتقدها بعض أهالي غزة ووصفها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالـ"الغبية" قائلا إن بوسع الولايات المتحدة أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب في القطاع بشحطة قلم.

Kobi Gideon/GPO

هذا و تواصل عملية رفح اجتذاب النار من جانب مصر تارة والولايات المتحدة تارة أخرى ويقف مصير مليون ونصف فلسطيني نازح في تلك البقعة الملاصقة للحدود المصرية في صلب الجدل.