الخلاف خلف الكواليس حول إدخال المساعدات الى غزة

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نشر أول: أفاد ينون شالوم يتاخ، المراسل العسكري لقناة i24NEWS، العبرية اليوم ، تفاصيل المعركة الدائرة خلف الكواليس حول دخول المساعدات. في الواقع، تنتظر 950 شاحنة عند معبري كرم أبو سالم وزيكيم استلامها وتوزيعها على الجانب الفلسطيني، لتتولى الأمم المتحدة استلامها. وافقت إسرائيل على معظم مطالب الأمم المتحدة، لكن يبقى السؤال الجوهري الذي يمنع نقل المساعدات: هل سيتولى مسلحون تأمين شاحنات المساعدات؟ بمن فيهم عناصر من حماس.

مطالب الأمم المتحدة: استبدال طرق المرور بالشاحنات، واستيراد المعدات اللوجستية: قطع غيار الشاحنات، وأجهزة الاتصال، وغيرها. كما طالبوا بضمان سلامة العمال، وتأمين قوافل المساعدات من قبل العشائر والمسلحين.

وكان الرد الإسرائيلي: فتح الطرق السريعة وأربعة معابر، وزيادة ساعات جمع المساعدات، وفتح طرق مرور جديدة للشاحنات، وحظر أمن قوافل المساعدات من قبل العشائر التي حددتها حماس، واستيراد المعدات اللوجستية مثل قطع الغيار للشاحنات وأجهزة الاتصال وغيرها.