تقرير أمريكي: عملاء فيدراليون أمريكيون يجرون مقابلات مع المختطفين الذين عادوا من الأسر لتجميع قضية ضد حماس

تجري وزارة العدل الأمريكية مقابلات مع الناجين وعائلات الذين قتلوا في السابع من أكتوبر، بينما تحاول بناء قضية شاملة ضد حماس وداعميها الماليين، حسبما ذكرت بلومبرج اليوم (الأربعاء).

ووفقا لمسؤولين مطلعين على التفاصيل، الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، بينهم مختطفين سابقين وعائلات مواطنين أمريكيين قتلوا في الخارج، جلسوا خلال الأشهر الأخيرة مع مدعين عامين وعملاء مكتب التحقيق الفيدرالي. وأفيد أيضا أن قسما منهم سافروا من إسرائيل وزودوا السلطات الأمريكية فيديوهات ونصوص لمساعدة السلطات الأمريكية لبناء تسلسل زمني وتمييز من قام بعمليات الخطف.

وبينما يدرس جزء من التحقيق الأمريكي الأنشطة المسلحة، هناك تركيز أوسع على التعامل مع الشبكات المالية التي مولت هجوم حماس. ويشمل ذلك فحص أي دعم من دول مثل إيران وقطر، وما إذا كان التمويل يتعلق بمؤسسات مالية أو أصول في الولايات المتحدة، بحسب المصدر المطلع على التفاصيل.

ويشارك في التحقيق أيضًا مدعون من مكاتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك وواشنطن وقسم مكافحة الإرهاب بوزارة العدل.

رفض المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق