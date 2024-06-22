التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدخل مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بعد إعلان وفاة مدني إسرائيلي هناك

استأنفت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية عبر الرصيف المؤقت عمليات التسليم في 20 يونيو/حزيران الجاري، وتم تسليم ما يقرب من 656 طنًا متريًا (1.4 مليون جنيه) من المساعدات.

وفي السياق أفادت تقارير إعلامية ومصادر أمنية فلسطينية أن رجلا يهوديا إسرائيليا أصيب بالرصاص بعد أن كان يقود سيارته في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وأبلغت مصادر أمنية فلسطينية موقع "واينت" الإخباري أن الرجل تم نقله بعد ذلك إلى سيارة إسعاف إسرائيلية بواسطة الهلال الأحمر الفلسطينو، وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارته وقد اشتعلت فيها النيران بعد الهجوم.

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