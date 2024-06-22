التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدخل مدينة قلقيلية بالضفة الغربية بعد إعلان وفاة مدني إسرائيلي هناك
وقال للصحفيين "إن أي خطوة متهورة أو خطأ في التقدير قد يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود، وبصراحة، تتجاوز الخيال. "
استأنفت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية عبر الرصيف المؤقت عمليات التسليم في 20 يونيو/حزيران الجاري، وتم تسليم ما يقرب من 656 طنًا متريًا (1.4 مليون جنيه) من المساعدات.
وفي السياق أفادت تقارير إعلامية ومصادر أمنية فلسطينية أن رجلا يهوديا إسرائيليا أصيب بالرصاص بعد أن كان يقود سيارته في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وأبلغت مصادر أمنية فلسطينية موقع "واينت" الإخباري أن الرجل تم نقله بعد ذلك إلى سيارة إسعاف إسرائيلية بواسطة الهلال الأحمر الفلسطينو، وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سيارته وقد اشتعلت فيها النيران بعد الهجوم.
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طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف مخازن أسلحة وخلايا في أنحاء متفرقة من غزة
قالت القوات المسلحة الإسرائيلية إن طائرات مقاتلة وطائرات أخرى ضربت أهدافا عديدة في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك مستودعات أسلحة وخلايا .
وفي إحدى الحوادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار ضد خلية أطلقت صاروخا مضادا للطائرات على مروحية هجومية إسرائيلية تعمل فوق غزة.
وقال الجيش إن المروحية لم تكن تحت أي تهديد حقيقي، مضيفا أن مستودع أسلحة مجاور تستخدمه الخلية دُمر أيضا في ضربة.
الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن معظم المساعدات التي تصل إلى غزة يتم نهبها وسط "فوضى تامة"
قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "الانفلات الأمني التام" و"الفوضى" في غزة يمنعان توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، ولهذا السبب هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين إن "معظم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية داخل غزة تتعرض للنهب الآن لأن هذه حرب مختلفة عن أي حرب أخرى".
الادعاء الفرنسي يتهم مراهقين بالتخطيط لهجوم مسلح على أهداف يهودية
وجهت النيابة العامة الفرنسية اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عاما وشاب في منطقة باريس بالتخطيط لشن هجوم مسلح على أهداف يهودية، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
الكويت تدعو رعاياها في لبنان إلى المغادرة في أسرع وقت
دعت وزارة الخارجية الكويتية رعاياها في لبنان إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، وسط مخاوف من تحول التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.
انفجارات قرب سفينة شرقي ميناء عدن اليمني
https://twitter.com/i/web/status/1804277975736815997
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كندا تستعد لإجلاء جماعي لمواطنيها من لبنان
أبلغ وزير الخارجية جولي كاتس أن أوتاوا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة استعدادًا للإجلاء.
وزير الخارجية الإسرائيلي: "إسرائيل لا يمكن أن تسمح لمنظمة حزب الله بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها"
https://twitter.com/i/web/status/1804180246800834610
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