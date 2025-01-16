نشر أول: سموتريتش يشترط الموافقة على الصفقة باستبدال هليفي والتعهد بعدم وقف القتال في غزة

في تقرير حصري لموقع i24NEWS: طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم (الخميس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام بأن الصفقة لن تضر بأهداف الحرب. وأشار وزير المالية بشكل خاص إلى انتهاء القتال في قطاع غزة وإسقاط حكومة حماس. وطالب نتنياهو أيضًا باستبدال رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وتعيين مسؤولين جدد في هيئة الأركان العامة، وهو ما وضعه كشرط لبقائه في الحكومة.

يشار إلى أن مصادر عليمة أكدت أمر الاتفاق بين الوفد الإسرائيلي ووفد حماس في قطر على صفقة لوقف القتال عنوانها العريض تبادل الأسرى والمحتجزين وعودة سكان شمال قطاع غزة إلى ديارهم وهو ما أثار موجة من الريبة والسخط وعدم اليقين وسط نواب اليمين المعروفين بإصرارهم على مواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف.