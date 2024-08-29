الجيش الإسرائيلي يعلن عن "تفكيك لواء رفح" وتدمير 80 بالمئة من الأنفاق تحت محور فيلادلفيا

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أن وحدة رفح التابعة لحماس قد تم تفكيكها، وأن 80 في المئة من الأنفاق تحت محور فيلادلفيا تم تدميرها.

ويشار إلى أن وزير الأمن يوآف غالانت دخل قطاع غزة الأسبوع الماضي، والتقى بقوات الفرقة 162 العاملة في منطقة رفح ومحور فيلادلفيا. وأعلن الوزير خلال حديث معهم: "تم حسم وجود لواء رفح في حماس"، وأضاف: "ما تبقى من الأنفاق من السهل تدميره".

وأجرى وزير الأمن تقييمًا للوضع على الأرض مع قائد الفرقة المقدم إيتسيك كوهين، وقائد لواء ناحال المقدم يائير زوكرمان، وقائد فرقة "ايش" المقدم إيهود بيبي، وقائد وحدة يهلام المقدم. العقيد أ ومع ضباط مقر الفرقة .