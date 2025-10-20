اللقاء المؤثر بين ويتكوف والحية وأسرار وكواليس الاتفاق : المقابلة الكاملة مع ويتكوف وكوشنير

بثت شبكة CBS الليلة (بين الأحد والإثنين) اللقاء الكامل مع جاريد كوشنر، صهر ترامب، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في برنامج "60 دقيقة".

تطرق كوشنر للهجوم الإسرائيلي في قطر قائلاً: "بعد ما حدث، أنا وستيف غضبنا كثيراً. اعتقدنا أن هذه لم تكن خطوة استراتيجية ذكية، وقد أخلّت بالثقة التي شعرنا أننا نستحقها من إسرائيل. فهمنا أنه يجب تغيير النهج، وربما تخرج من هذا الفوضى فرصة."

"قررنا أن نأخذ عرض وقف إطلاق النار السابق وعرض إنهاء الحرب ونمزجهما في وثيقة واحدة، ثم نرى إذا كان بإمكاننا إقناع القطريين والعالم العربي بالانضمام. تقدمنا كثيرًا، عرضنا ذلك على الرئيس وأعجبه الأمر، فلندفع بهذا حتى النهاية لإقناع العالم العربي بأن يصطف معنا ونفهم كيف نقنع إسرائيل بالموافقة ونحوّل هذه المفاوضات"، شرح كوشنر.

تم سؤالهما عن تضارب المصالح: "لن تكون لدينا أعمال في غزة بعد ذلك. ما يسميه الناس تضارب مصالح - نحن نسميه خبرة. نحن نعتقد أننا لم نتجاوز أي خطوط أخلاقية، فقط لكوننا قادرون على الاتصال بالشيخ محمد في قطر، أو ببيبي، أو برئيس وزراء تركيا".

فيما يتعلق بمكالمة الاعتذار التي أجراها نتنياهو مع رئيس وزراء قطر، قال ويتكوف: "لم أكن لأقول إن الرئيس أجبره على القيام بذلك. كنت لأقول إن هذه المكالمة كانت ضرورية، لقد نقلتنا إلى المرحلة التالية. تحدثنا عن ذلك كثيرًا مع الرئيس، مع ديرمر ونتنياهو، وكان للرئيس دور في ذلك."

كوشنر أضاف: "في النهاية، نتنياهو لم يكن ليفعل أي شيء أو يوافق على شيء لم يكن يشعر بالراحة تجاهه". ويتكوف: "كان لابد أن تحدث الاعتذار، لم نكن نستطيع التقدم بدون ذلك".

فيما يتعلق بصفقة المختطفين: "بالطريقة التي صممنا بها الصفقة، أعطينا لها مساحة كافية لتجنب الصعوبات التقنية التي حدثت في الماضي ولتحديد كل شيء قدر الإمكان. هذا وضع الكرة في ملعب حماس، ووجه العالم العربي ضدهم، لأنه الآن العالم العربي دعم، والرئيس ترامب أقنع إسرائيل بدعم الصفقة. فخلال أسبوعين، بدلاً من أن تكون إسرائيل، أصبحت حماس معزولة عالميًا وضغط أنصارها العرب عليهم لإبرام الصفقة."

ويتكوف: "كان من المهم أيضًا أن يكون لحماس أشياء في الصفقة تحسّن وضعهم. خطة عفو، تحريك القوات الإسرائيلية، مساعدات وما إلى ذلك".

المبعوث الأمريكي ويتكوف روى عن لحظة دخوله إلى غرفة المفاوضات ووقفه أمام خليل الحية، الذي قُتل ابنه في الغارة الإسرائيلية في قطر: "دخلنا الغرفة، وكان رئيس فريق المفاوضات يجلس أمامي، عبّرنا عن أسفنا لفقدان ابنه وقلت له إنني أيضاً فقدت ابناً، وكلانا أعضاء في نادٍ سيء جداً، آباء فقدوا ابنهم". وأضاف كوشنر: "عندما تحدث (الحية) وويتكوف عن أولادهما، تحولت الأمور من مفاوضات مع منظمة إرهابية، إلى رؤية إنسانين يُظهران الضعف لبعضهما البعض".

ويتكوف أشار إلى اجتماع الكابينيت الإسرائيلي الذي تم فيه التصديق على الاتفاق، بينما كان الاثنان يجلسان بجانب نتنياهو وأطلق عليهما لاحقًا اسم "بيبي-سيترز" - وكأنهما كانا هناك للتأكد من أنه سيلتزم بالصفقة: "هذا ليس ما حدث. جاريد وأنا كنا نجلس في مكتب نتنياهو، واستعرضنا كل ما حدث ونتنياهو دعانا للانضمام إلى اجتماع الكابينيت".

ووتكوف سُئل: "هل صرخ عليك بن غفير؟"، فأجاب: "قليلاً. قليلاً. لكن عندما دعانا رئيس الحكومة، فهمنا أنه يدعم الصفقة. وأنه أراد منا أن نساعده في عرض الصفقة للكابينت. تلقينا رداً جيداً من الكابينت، كان هناك لحظة مع بن غفير، وأنا أفهم أن الوضع متوتر ولديه أفراد من عائلته تأثروا أو أُصيبوا، الجميع في إسرائيل يعرف مختطفاً أو قتيلاً، وكان متأثراً".

قال ويتكوف "وأنا أيضًا تحدثت معه، عن ابني. لا أستطيع أن أقول إنه تجاهلني، لكنه تحدث عن الموت والدمار - وقلت له في مرحلة معينة: لا يمكنك الاستمرار في لعب دور الضحية".

كوشنير: "بعد عودتنا إلى الفندق، بعد اجتماع الكابينت، أبلغونا أن قائمة السجناء لم تكن متفقاً عليها بعد. أعلنا عن الصفقة قبل القائمة لأننا أردنا بدء عداد الـ 72 ساعة، لكن في الساعة الثانية صباحاً بدأنا الاتصالات بين إسرائيل والقطريين من أجل سد الفجوات."

انتهينا في الخامسة صباحًا، الجميع احتفل، وقلت لستيف إنني أشعر وكأنني محتال، لأن الجميع اعتقدوا أن الصفقة انتهت – لكن كانت هناك تفاصيل كان يمكن أن تُفشِل كل شيء.

كوشنر تطرق إلى الوضع في القطاع: "غزة تبدو وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك. هذا محزن، حين التفكير أنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه". وسُئل الاثنان إذا كان ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، فأجابا بالإجماع: "لا. هذه حرب".

بالنسبة لصافرات الاستهجان ضد نتنياهو في الساحة: "أنا أعلم أن هذا ما يشعرون به، أنا لا أشعر هكذا. أعتقد أنه قاد الدولة في فترة ليست سهلة. لا أعتقد أنه ترك المخطوفين في الأسر لأغراضه السياسية."

السؤال عما إذا كانت الصفقة ستصمد، أجاب كوشنر: "هذا هو الشرق الأوسط، الجميع يشتكون من كل شيء طوال الوقت. الوضع لا يزال هشًا الآن، ويجب التأكد من أن الجميع يعمل بأفضل طريقة ممكنة. لكي يحدث ذلك، يجب إنشاء قوة تثبيت دولية، ويجب إنشاء شرطة فلسطينية محلية."

الاتفاق هو أن قوة دولية لحفظ الاستقرار ستقوم بتشكيل شرطة فلسطينية محلية، وسيكون هناك اتفاق بينهما حول كيفية خلق غزة آمنة. وبالمناسبة، أموال إعادة الإعمار لن تدخل حتى يكون هناك منطقة خالية من الإرهاب. لا أحد سيستثمر أموالاً في منطقة دمرها الإرهاب.

سُئِل الاثنان إذا كانا ملتزمان بالمرحلة القادمة. ويتكوف: "بكل تأكيد." كوشنير: "سأحاول المساعدة في تثبيته، ونأمل أن أعود إلى حياتي السابقة."

فيما يتعلق بالعنف في غزة: "أرسلنا رسالة إلى حماس عبر الوسطاء، نحن نحاول منع إسرائيل من التدخل، وخلق منطقة آمنة للفلسطينيين الذين يشعرون بالتهديد خلف الخط الأصفر. سمعنا من الوسطاء أن حماس لا تسيطر على جميع المناطق وأن هناك فوضى لأن حماس ضعيفة ويائسة".