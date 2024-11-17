مسؤول كبير في حماس: "انقطاع الاتصال مع الجهات التي تتولى حراسة المختطفين الإسرائيليين"

أفاد مسؤول كبير في حماس، اليوم (الأحد)، لصحيفة "العربي الجديد" القطرية اللندنية، إن الاتصالات مع القيادة الميدانية في غزة والمسؤولة عن سلامة المختطفين الإسرائيليين، توقفت منذ شهر.

وذكر أن ذلك يشير إلى أن السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية تحافظ على حياة بقية المختطفين لا يمكن تحقيقه إلا في ظل شروط "المقاومة"، على ضوء استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

لكن المسؤول الكبير في حماس يشير إلى أن قطع الاتصال مع المستوى المسؤول عن المختطفين تم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحركة، والتي هدفت إلى إبقاء المختطفين كورقة مساومة مركزية. حماس في المفاوضات، كما نفى التقارير التي أفادت بأن المستوى السياسي لحماس فقد السيطرة على القيادة الميدانية للتنظيم.

كما أن ما دفع الإدارة الأميركية، بحسب المصدر، للضغط على وسطاء الصفقة، "هو رفض حماس الشديد تقديم معلومات عن أوضاع المختطفين، والذي جاء في ظل رفض الأمريكيين إعطاء ضمانات جدية لوقف العدوان الإسرائيلي".