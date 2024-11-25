تغطية متواصلة|| البيت الأبيض :"المناقشات التي أدارها هوكشتين حول وقف إطلاق النار تقدمت بصورة إيجابية"
من المتوقع أن يعلن بايدن وماكرون وقف إطلاق النار صباح الغد - لمدة 60 يومًا • تم اعتراض طائرة بدون طيار اجتازت الجليل الغربي
اليوم الـ 416 من الحرب: في نهاية ليلة هادئة، صباح اليوم (الإثنين)، تم إطلاق 20 صاروخاً باتجاه نهاريا، وأصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بشظايا في الرأس أثناء جلوسه في سيارته. كان يوم أمس يوماً غير عادي في القتال ضد لبنان، حيث سجل رقم قياسي لإطلاق أكثر من 240 صاروخاً باتجاه إسرائيل في يوم واحد، منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. في الوقت نفسه، أفادت تقارير الليلة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعطى موافقته على الخطة الأمريكية للتسوية مع لبنان، وأن البلدين أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق.
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الكابينيت الأمني والسياسي في إسرائيل سيجتمع للمصادقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله
تقرير سوري: مقتل عنصرين من حزب الله في "هجوم إسرائيلي" على الحدود السورية اللبنانية
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصرين من حزب الله وإصابة خمسة أشخاص في "الهجوم الإسرائيلي" على معبر جوسيا وجسور أخرى على الحدود السورية اللبنانية. .
فرنسا:
وقد أحرزت المناقشات بشأن وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق تقدما كبيرا، مواصلة للجهود التي بذلها الرئيسان ماكرون وبايدن منذ أيلول/سبتمبر لتحقيق ذلك. ونحن نواصل العمل في هذا الاتجاه مع أصحاب المصلحة والشركاء الأمريكيين. هدفنا هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسمح بحماية السكان والعودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم على جانبي الخط الأزرق، مع احترام سيادة لبنان. ونأمل أن يغتنم أصحاب المصلحة هذه الفرصة في أقرب وقت ممكن.
الجيش الإسرائيلي ينشر مذكرة إخلاء أخرى لمناطق في الضاحية الجنوبية
نشر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بالعربية، المقدم أفيحاي أدرعي، مذكرة إخلاء أخرى للضاحية في بيروت، لمنطقتي الرابيري وحارة حريك
البيت الأبيض في رسالة دراماتيكية: "المناقشات التي أجراها هوكشتين بشأن وقف إطلاق النار كانت إيجابية، وتقدمت في الاتجاه الصحيح"
وزير الأمن يسرائيل كاتس أثناء زيارة للقيادة المركزية: "يجب أن يتلقى السكان اليهود في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) حماية. إن التهديد الذي تتعرض له المستوطنات يمثل تهديدات خطيرة ولذلك وجدت أنه من المناسب إسقاط خيار الاعتقالات الإدارية دون محاكمة. "
للمرة الرابعة اليوم: الجيش الإسرائيلي يحذر من هجوم على مبنيين في الضاحية ببيروت
يبدو أن قيادة الجبهة الداخلية ستشدد قريبا المبادئ التوجيهية والتعليمات للبلدات الإسرائيلية على خط النزاع والحدود الشمالية
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب في تقرير لرويترز: "لا توجد عقبات جدية" أمام تنفيذ وقف إطلاق النار المقترح وفي إطار وقف إطلاق النار سينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وسيتم نشر قوات الجيش اللبناني خلال 60 يوما وستراقب وقف إطلاق النار لجنة المراقبة التي ستضم في عضويتها خمس دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
رؤوساء بلدات الشمال يعارضون اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله
وقف إطلاق نار؟ ||الحكومة الإسرائيلية ترد بايجابية على المقترح الأمريكي
تقرير سعودي: "تم اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب بشكل نهائي - في انتظار الإعلان