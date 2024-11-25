تغطية متواصلة|| البيت الأبيض :"المناقشات التي أدارها هوكشتين حول وقف إطلاق النار تقدمت بصورة إيجابية"

اليوم الـ 416 من الحرب: في نهاية ليلة هادئة، صباح اليوم (الإثنين)، تم إطلاق 20 صاروخاً باتجاه نهاريا، وأصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاماً بشظايا في الرأس أثناء جلوسه في سيارته. كان يوم أمس يوماً غير عادي في القتال ضد لبنان، حيث سجل رقم قياسي لإطلاق أكثر من 240 صاروخاً باتجاه إسرائيل في يوم واحد، منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. في الوقت نفسه، أفادت تقارير الليلة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعطى موافقته على الخطة الأمريكية للتسوية مع لبنان، وأن البلدين أقرب من أي وقت مضى إلى الاتفاق.

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