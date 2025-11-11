الخارجية الأمريكية توضح حقيقة اجتماع كوشنير مع ياسر أبو شباب

نفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان التقرير عن اجتماع بين ياسر أبو شباب وجاريد كوشنير، مؤكدين أن هذا التقرير غير صحيح، ولم يحدث بتاتا.

جاء ذلك في أعقاب تقرير لقناة "الحدث" السعودية أن ياسر أبو شباب، قائد ميليشيا مناهضة لحماس تنشط في مدينة رفح، عقد اجتماعاً مع جاريد كوشنر داخل مقر القيادة العسكرية الأميركية في جنوب إسرائيل.

وبحسب التقرير، تناول اللقاء مناقشة دور قوات أبو شباب في إدارة المناطق الخارجة عن سيطرة حماس في قطاع غزة. وأوضح أن ممثلين عن الميليشيا يتواجدون بشكل دائم في مقر القيادة الأميركية، ما يشير إلى تنسيق مستمر بين الجانبين.

وخلال الاجتماع، طُرح اقتراح يقضي بأن تتولى قوات أبو شباب الإشراف على خروج مقاتلي حماس من شبكة الأنفاق في رفح إلى مناطق لا تزال تحت سيطرة الحركة. وإذا نُفّذ هذا الترتيب، فسيؤدي إلى توسيع نفوذ الميليشيا في جنوب القطاع، حيث تتنازع عدة فصائل محلية السيطرة.

ويرى مراقبون أن هذا اللقاء يعكس تزايد انخراط الفصائل الفلسطينية المناهضة لحماس في تنسيق أمني مع القوات الأميركية، في ظل المشهد الأمني المعقد في غزة والجهود الدولية الرامية إلى استقرار المناطق المتنازع عليها.