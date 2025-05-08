تغطية متواصلة || تقارير لبنانية: ضربات إسرائيلية عنيفة في جنوب لبنان

اليوم 580 للحرب: شن سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الضربات في جنوب لبنان وفقا لتقارير لبنانية وعربية، وبث الحوثيون الخميس فيديو تهديديا بشأن المطارات الإسرائيلية، ردا على قصف مطار صنعاء. في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية ، أنه "بعد مطاردة استمرت بضع ساعات، تم اعتقال المشتبه به في إطلاق النار أمس في منطقة حاجز الريحان في قرية برطعة".

تقرير: نحو عشرين هجوماً كبيراً وحزاماً نارياً على أهداف في لبنان تقارير في لبنان: سلسلة هجمات إسرائيلية في قضاء النبطية جنوب البلاد https://x.com/i/web/status/1920400866403602639 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات . بيان مشترك للمتحدثة باسم الشرطة والمتحدثة باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد مطاردة استمرت بضع ساعات، تم اعتقال المشتبه به في إطلاق النار أمس في منطقة حاجز ريحان، والذي أدى إلى إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، في قرية برطعة". نشر الحوثيون مقطع فيديو يظهر صورا بالأقمار الصناعية وإحداثيات مطارات في إسرائيل، تحت عنوان "مطارات غير آمنة"، كرسالة تهديد بالانتقام لتدمير مطار صنعاء الدولي. https://x.com/i/web/status/1920235557134684452 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .