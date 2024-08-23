جدال عاصف في جلسة الكابينيت الإسرائيلي: بن غفير يستشيط غضبا ويطالب بإقالة رئيس الشاباك

في أعقاب التقارير المختلفة التي تداولتها وسائل الإعلام حول كلام رئيس الشاباك رونين بار ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، طالب الأخير رئيس الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس الشاباك خلال نقاش الكابينيت (المجلس الأمني المصغر) هذا لأنه بحسب الوزير فإن "رئيس الشاباك يواصل تبني المفاهيم الغير صحيحة". في تلك اللحظة بن غفير غادر جلسة النقاش.

وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الوزير رئيس الشاباك بعد خلافات في الرأي. قبل شهر ونصف نشر بن غفير على حسابه في الفيسبوك موقفه من إطلاق سراح 55 سجينا أمنيا إلى غزة وهاجم رئيس الشاباك.

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وكتب بن غفير في حينه: "يزعم رونين بار أن ظروف الإرهابيين في السجن، بما في ذلك الاكتظاظ، تبدو سيئة أمام العالم، وقد تؤدي إلى التصعيد". وأضاف: "أنا أدعي، أنه لو تم ممارسة الأمور التي مورست ضد إسرائيل ضد أي دولة أخرى في العالم، كانت ستقوم بأضعاف ما تم القيام به ضد هؤلاء المخربين-وتلصق خطا واحدا كبيرا على أفواه الذين يقرقون بألسنتهم. هل هي مزدحمة بالنسبة لهم؟ في المرة القادمة فليفكروا مرتين قبل أن يخرجوا للذبح والاغتصاب والنهب".