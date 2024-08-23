جدال عاصف في جلسة الكابينيت الإسرائيلي: بن غفير يستشيط غضبا ويطالب بإقالة رئيس الشاباك

بعد التقارير المختلفة في وسائل الإعلام حول كلام رونين بار ضد وزير الأمن القومي، اتصل الأخير برئيس الحكومة حول الموضوع

i24NEWS
i24NEWS
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وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفيرAtef Safadi/Pool Photo via AP, File

في أعقاب التقارير المختلفة التي تداولتها وسائل الإعلام حول كلام رئيس الشاباك رونين بار ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، طالب الأخير رئيس الحكومة الإسرائيلية بإقالة رئيس الشاباك خلال نقاش الكابينيت (المجلس الأمني المصغر) هذا لأنه بحسب الوزير فإن "رئيس الشاباك يواصل تبني المفاهيم الغير صحيحة". في تلك اللحظة بن غفير غادر جلسة النقاش.

وهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها الوزير رئيس الشاباك بعد خلافات في الرأي. قبل شهر ونصف نشر بن غفير على حسابه في الفيسبوك موقفه من إطلاق سراح 55 سجينا أمنيا إلى غزة وهاجم رئيس الشاباك.

Cyber Week TAU
رئيس جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونين بار يتحدث في مؤتمر Cyber Week في تل أبيب ، إسرائيل.Cyber Week TAU

وكتب بن غفير في حينه: "يزعم رونين بار أن ظروف الإرهابيين في السجن، بما في ذلك الاكتظاظ، تبدو سيئة أمام العالم، وقد تؤدي إلى التصعيد". وأضاف: "أنا أدعي، أنه لو تم ممارسة الأمور التي مورست ضد إسرائيل ضد أي دولة أخرى في العالم، كانت ستقوم بأضعاف ما تم القيام به ضد هؤلاء المخربين-وتلصق خطا واحدا كبيرا على أفواه الذين يقرقون بألسنتهم. هل هي مزدحمة بالنسبة لهم؟ في المرة القادمة فليفكروا مرتين قبل أن يخرجوا للذبح والاغتصاب والنهب".

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