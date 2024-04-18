الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل في مؤتمر الفيفا

دعا اقتراح من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم موجه إلى الاتحادات الأعضاء الـ 211 ​​في الفيفا إلى "فرض عقوبات مناسبة، بأثر فوري، ضد الفرق الإسرائيلية"، وفقا لوثائق الفيفا التي صدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قبل شهر من اجتماع 17 مايو/آيار.

ويشير الاقتراح إلى "انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وخاصة في غزة"، ويستشهد بالتزامات الفيفا القانونية بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

وكتب الاتحاد الفلسطيني أن "كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، بما في ذلك ملعب اليرموك التاريخي"، مؤكدا أن اتحادات الجزائر والعراق والأردن وسوريا واليمن تدعم اقتراح المؤتمر".

وأشار الاتحاد الفلسطيني إلى "مقتل ما لا يقل عن 99 لاعباً فلسطينياً منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي... وتدمير مرافق كرة قدم".

ودعا الاتحاد إلى "التصدي دون تأخير" لما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لأنظمة (فيفا) من قبل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم"، واعتبر أن ذلك "يُعدّ انتهاكاً للعديد من قوانين (فيفا)".

وذكر الاتحاد الفلسطيني في اقتراحه المقدم إلى الفيفا أن هناك احتمالا كبيرا أن ترفض بعض اتحادات كرة القدم اللعب ضد إسرائيل.