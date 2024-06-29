عشرات الآلاف في تل أبيب والقدس ومدن أخرى يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة فورية وإجراء انتخابات

"لم نشهد مثل هذا الإنكار من قبل في تاريخ إسرائيل. المسؤولون عن هذا الإنكار هم نفس الأشخاص المسؤولون عن الفشل والمذبحة- الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بنيامين نتنياهو"

i24NEWS
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احتجاج في تل أبيب: متظاهرون يضرمون النار أمام مبنى الهستدروت مطالبين بإغلاق المرافق الاقتصادية، 29/06/24
احتجاج في تل أبيب: متظاهرون يضرمون النار أمام مبنى الهستدروت مطالبين بإغلاق المرافق الاقتصادية، 29/06/24Section 27 A of the Copyright Law

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، في شارع كابلان منطلق الاحتجاجات غير المسبوقة التي عمت البلاد طيلة تسعة أشهر السنة الماضية رفضا للتعديلات القضائية التي هدفت الى تضييق صلاحيات المحكمة العليا، تحت عنوان حارق جديد يتطرق إلى حال المخطوفين في غزة منذ 267 يوما بانتظار أن تتحرك الحكومة الإسرائيلية لإنقاذهم في حين اجتمع أعضاؤها من اليمين الخالص على تغليب مصلحة إسرائيل أولا ورفض إبرام صفقة تملي فيها حماس شروطها.

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من جانبهم يرى ذوو المخطوفين وآلاف المتظاهرين الذين خرجوا في واقع أسبوعي للاحتجاج على المماطلة في عقد صفقة فورية أن رئيس الوزراء يتصرف من دوافع شخصية ويفضل نجاته السياسية على خلاص الأبناء واستعادة أكبر عدد منهم أحياء في إطار صفقة ترعاها الولايات المتحدة ووسطاء في مصر وقطر.

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اللواء نوعام تيبون في مظاهرة أمام عشرات الآلاف: "نتنياهو يتنكر لمصير المختطفين"

Avshalom Sassoon / Flash 90
متظاهرون يطالبون باستعادة المختطفين الإسرائيليين يتجمعون عند مفترق كابلان في تل أبيب 29/06/24Avshalom Sassoon / Flash 90

وشارك في المظاهرة التي جرت بالقرب من جسر بيغن المحاذي لمقر وزارة الأمن (الكيريا) في تل أبيب اللواء نوعام تيبون والمعروف أنه كان من أوائل الذين هبوا إلى الجنوب مسرح الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر.

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 تيبون ألقى كلمة عاب من خلالها على الحكومة الإسرائيلية تنكرها لمصير المخطوفين وقال: "لم نشهد مثل هذا الإنكار من قبل في تاريخ إسرائيل. المسؤولون عن هذا الإنكار هم نفس الأشخاص المسؤولون عن الفشل والمذبحة- الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بنيامين نتنياهو. وضعت أمامه صفقتان محتملتان على الأقل، وقد نسفهما نتنياهو لاعتبارات سياسية وبسبب ارتهانه لبن غفير وسموتريتش. علينا أن نحاول باستمرار إعادة المختطفين في عمليات عسكرية، ولكن يجب أن نقول الحقيقة: فقط من خلال التوصل إلى اتفاق سنتمكن من استرداد كل المخطوفين".

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