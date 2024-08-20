تقرير: مصر لن تمنع استمرار الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا

قالت مصادر، اليوم (الثلاثاء)، لصحيفة الأخبار اللبنانية، إنه رغم معارضة مصر العلنية للوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، إلا أن مصر لن تمنع استمرار الوجود الإسرائيلي في المحور.

كما تم التأكيد، بحسب المصادر، على أن مصر لن تمنح إسرائيل موافقة كتابية أو شفهية على استمرار تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وعلى إشراف الجيش الإسرائيلي على المحور - ولكن في الوقت نفسه، ستعطي مصر ما هو ضروري حتى تهدأ إسرائيل بشأن وجودها في محور فيلادلفيا.

كما أكدت المصادر أن أهم قضية بالنسبة لمصر في الفترة الحالية هي وضع معبر رفح وطريقة التنسيق على الحدود والدور المتوقع للسلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت المصادر فيما يتعلق بصفقة إطلاق سراح المختطفين، أن إسرائيل لا تزال تصر على إبعاد "سجناء فلسطينيين كبار ومؤثرين" من غزة، وتعتبره= مصر أن هذا الطلب مبالغ فيه.