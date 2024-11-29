التغطية متواصلة⭕ الجيش الإسرائيلي: إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة في هجوم بالضفة الغربية

مصادر:أي معاهدة أمريكية سعودية يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وسيكون ذلك فشلاً حتميًا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل

قالت ستة مصادر إن "أي معاهدة أمريكية سعودية كاملة يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وسيكون ذلك فشلاً حتميًا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل"وتابعت"سيتضمن الاتفاق الذي تتم مناقشته الآن توسيع التدريبات العسكرية المشتركة والتمارين للتعامل مع التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران".

وقالت المصادر إن "ذلك سيعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين" واضافت"ستعمل الاتفاقية على تعزيز الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة، وخاصة الدفاع عن الطائرات بدون طيار. وستزيد الولايات المتحدة وجودها في الرياض من خلال التدريب والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتحسين الدفاع الصاروخي والردع المتكامل"

واشارت المصادر إلى أن "الاتفاقية لن تكون بمثابة معاهدة دفاع مشترك ملزمة من شأنها أن تلزم القوات الأمريكية بالدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حالة وقوع هجوم أجنبي"