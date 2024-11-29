التغطية متواصلة⭕ الجيش الإسرائيلي: إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة في هجوم بالضفة الغربية
أعلنت حركة حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.وأوضحت أن "أحد عناصرها باغت عدداً من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9، بينهم 3 في حالة حرجة"
أعلنت كتائب القسّام في بيان(الجناح العسكري لحركة حماس)، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية. وأوضحت في بيان عبر "تليغرام"، أن "أحد عناصرها باغت عدداً من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9، بينهم 3 في حالة حرجة. وأضافت أن "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها".
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المرصد السوري: النصرة والفصائل المسلحة تقدمت بعمق 8 كلم داخل حلب
الجيش السوري: رصدنا أجانب بين الفصائل المسلحة التي تهاجم حلب وإدلب
مفوض "الأونروا" يجدد التزام الوكالة بتقديم "المساعدات للفلسطينيين في غزة
أكد مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، على التزام الوكالة إزاء اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون واحدة من أبشع الحروب في التاريخ الحديث".وأضاف أن السلام والاستقرار يمكن التوصل إليهما فقط عن طريق التعامل مع مأساة اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الوكالة توفر الرعاية الصحية الأساسية والتعليم لملايين اللاجئين في المنطقة.
وشدد لازاريني، في منشور على منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين، على ضرورة العمل على إنهاء الحرب في غزة والتحرك نحو التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
تركيا تدعو إلى "وقف الهجمات" على إدلب
متحدث باسم الخارجية التركية: الاشتباكات الأخيرة في شمال سوريا أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوتر بالمنطقة
متحدث باسم وزارة الخارجية التركية: من المهم للغاية بالنسبة لتركيا تجنب حالة أخرى من عدم الاستقرار وعدم تعرض المدنيين للأذى
المرصد السوري للعربية: النصرة والفصائل المسلحة تقدمت بعمق 8 كلم داخل حلب
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المرصد السوري: الطيران الروسي والسوري نفذ 23 غارة على إدلب وريفه
⭕ الجيش الإسرائيلي: إصابة أربعة جنود بجروح طفيفة في هجوم بالضفة الغربية
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نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران وثلاث دول أوروبية تتفق على مواصلة الحوار في المستقبل القريب
الجيش السوري يقول إنه ألحق خسائر كبيرة بالفصائل المسلحة في ريفي حلب وإدلب
المرصد: غارات روسية وسورية على مدينة إدلب وقرى محيطة بها
مصادر:أي معاهدة أمريكية سعودية يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وسيكون ذلك فشلاً حتميًا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل
قالت ستة مصادر إن "أي معاهدة أمريكية سعودية كاملة يجب أن تتم الموافقة عليها في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وسيكون ذلك فشلاً حتميًا ما لم تعترف الرياض بإسرائيل"وتابعت"سيتضمن الاتفاق الذي تتم مناقشته الآن توسيع التدريبات العسكرية المشتركة والتمارين للتعامل مع التهديدات الإقليمية، وخاصة من إيران".
وقالت المصادر إن "ذلك سيعزز الشراكات بين شركات الدفاع الأمريكية والسعودية، مع ضمانات لمنع التعاون مع الصين" واضافت"ستعمل الاتفاقية على تعزيز الاستثمارات السعودية في التقنيات المتقدمة، وخاصة الدفاع عن الطائرات بدون طيار. وستزيد الولايات المتحدة وجودها في الرياض من خلال التدريب والدعم اللوجستي والأمن السيبراني، وقد تنشر كتيبة صواريخ باتريوت لتحسين الدفاع الصاروخي والردع المتكامل"
واشارت المصادر إلى أن "الاتفاقية لن تكون بمثابة معاهدة دفاع مشترك ملزمة من شأنها أن تلزم القوات الأمريكية بالدفاع عن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في حالة وقوع هجوم أجنبي"
الجيش السوري: أسقطنا 17 مسيرة خلال التصدي للهجمات على حلب وإدلب
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