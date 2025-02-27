تغطية متواصة|| مسؤول إسرائيلي : "لن نخرج من محور فيلادلفيا"
تم التعرف على المختطفين الأربعة : أوهاد يهلومي، ايتسيك الجارت، تساحي عيدان و شلومو منصور ، في حين أكد مسؤول إسرائيلي أن "إسرائيل لن تخرج من محور فيلادلفيا"
اليوم 510 للحرب: صرح الوزير ايلي كوهين :لن نخرج من محور فيلادلفيا دون تلبية أربعة شروط"، في حين أفادت صحيفة "العربي الجديد" بأن نتنياهو تلقى "الضوء الأخضر" من ترامب بفتح "أبواب جهنم" على غزة إن لم تلبي حماس طلباته، كما استرجعت إسرائيل جثامين أربعة مختطفين من غزة مقابل الإفراج عن 590 من السجناء الفلسطينيين.
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قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس في اتصال هاتفي مع التلفزيون "العربي": "توضح حماس أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد اكتملت، فيما أوفت حماس بالتزاماتها في المرحلة الأولى بكل بنودها ورغم أن إسرائيل قامت بتخريب تنفيذ المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن (حماس) مستعدة لمفاوضات المرحلة الثانية. نوضح أننا مستعدون وجادون للمضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية، وقد أوضحنا ذلك للوسطاء".
عندما سئل عن موقفه فيما يتعلق بتمديد المرحلة الأولى (من الصفقة) ، أجاب القانوع "حتى الآن ، لم يتم عرض تقدم في المفاوضات في المرحلة الثانية ، ولم يتم تقديم تمديد المرحلة الأولى من الصفقة- وأوضحنا استعدادنا لتمديد المرحلة الأولى، والدخول في المرحلة الثانية، وكذلك دمج المراحل على أساس الخطوط الحمراء لحركة حماس: نهاية الحرب، والانسحاب الكامل للقوات، وصفقة الأسرى، واعادة إعمار قطاع غزة. لكن حتى الآن لم يُعرض على حماس مثل هذا العرض".
ديوان رئيس الحكومة يعلن أن نتنياهو أمر بخروج وفد المفاوضات اليوم الى القاهرة لمواصلة المباحثات
ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يعلن رسميا: "بحسب المعلومات الاستخبارية وجميع المعلومات المتوفرة لدينا - فقد قُتل أوهاد وتساحي والراحل يتسحاق في أسر حماس. وقُتل المرحوم شلومو منصور في مذبحة 7 أكتوبر 2023 وبقي جثمانه محفوظا في قطاع غزة".
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مسؤول إسرائيلي: لن نخرج من محور فيلادلفيا
بحسب المسؤول، فإن إسرائيل لن تلتزم بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق، لأنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا كما وعدت. وقال المصدر: "لن نسمح لقتلة حماس بالتجول بمركبات وبنادق على حدودنا مرة أخرى، ولن نسمح لهم بأن يصبحوا أقوى مرة أخرى من خلال التهريب".
تقرير: إسرائيل حصلت على تصريح بالعمل في قطاع غزة إذا لم تستجب حماس لمطالب تمديد المرحلة الأولى
ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية صباح اليوم أن مصر أبلغت وفد حماس الذي زار القاهرة مؤخرا أن نتنياهو حصل على "الضوء الأخضر" من الرئيس ترامب لاستئناف ما أسماه "الجحيم في الشرق الأوسط"، في حال لم تستجب حماس بشكل إيجابي لمطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى دون معالجة القضايا التي تقرر مناقشتها في المرحلة الثانية من الصفقة. كما أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي الأسبوع المقبل القاهرة لبحث تفاصيل المرحلة الثانية من المفاوضات