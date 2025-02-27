تغطية متواصة|| مسؤول إسرائيلي : "لن نخرج من محور فيلادلفيا"

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حماس في اتصال هاتفي مع التلفزيون "العربي": "توضح حماس أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قد اكتملت، فيما أوفت حماس بالتزاماتها في المرحلة الأولى بكل بنودها ورغم أن إسرائيل قامت بتخريب تنفيذ المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن (حماس) مستعدة لمفاوضات المرحلة الثانية. نوضح أننا مستعدون وجادون للمضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية، وقد أوضحنا ذلك للوسطاء".

عندما سئل عن موقفه فيما يتعلق بتمديد المرحلة الأولى (من الصفقة) ، أجاب القانوع "حتى الآن ، لم يتم عرض تقدم في المفاوضات في المرحلة الثانية ، ولم يتم تقديم تمديد المرحلة الأولى من الصفقة- وأوضحنا استعدادنا لتمديد المرحلة الأولى، والدخول في المرحلة الثانية، وكذلك دمج المراحل على أساس الخطوط الحمراء لحركة حماس: نهاية الحرب، والانسحاب الكامل للقوات، وصفقة الأسرى، واعادة إعمار قطاع غزة. لكن حتى الآن لم يُعرض على حماس مثل هذا العرض".