نتنياهو لمواطني لبنان: الحرب ليست ضدكم بل ضد حزب الله

وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، رسالة إلى المواطنين اللبنانيين في أعقاب التصعيد وهجمات الجيش الإسرائيلي ضد أهداف حزب الله في البلاد: "حرب إسرائيل ليست ضدكم، إنها ضد حزب الله".

وأوضح نتنياهو "لفترة طويلة، استخدمكم حزب الله كدرع بشري. لقد وضع صواريخ في غرف معيشتكم وقذائف في مواقف منازلكم. هذه الصواريخ والقذائف تستهدف مدننا مباشرة ومباشرة ضد مواطنينا. لحماية شعبنا من صواريخ حزب الله ، يجب علينا تدمير هذه الأسلحة".

"هذا الصباح ، بدأ الجيش الإسرائيلي في تحذيرك للخروج من منطقة الخطر. أنا أتوسل إليكم - خذوا هذا التحذير على محمل الجد. لا تدعوا حزب الله يعرض حياتكم وحياة أحبائكم للخطر. لا تسمحوا لحزب الله بتعريض لبنان للخطر. يرجى ، اخرجوا من منطقة الخطر الآن! بمجرد انتهاء عمليتنا ، يمكنكم العودة بأمان إلى منازلكم" ، اختتم نتنياهو.