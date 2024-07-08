مسؤول غزي مشارك بالمباحثات لـ i24NEWS:"حماس ستطلب انسحاب تام، وستبدي مرونة بموضوع وقف إطلاق النار"

قال مسؤول من غزة مشارك في المفاوضات مساء اليوم لمحللنا لشؤون الشرق الأوسط علي واكد أن "المفاوضات التي سيتم استئنافها في الدوحة بعد يومين، ستطلب حماس خلالها انسحابا إسرائيليا من معبر رفح ومحور فيلادلفيا- وستطلب أن لا يكون لإسرائيل حق النقض بخصوص قائمة السجناء الأمنيين الذين سيتم الإفراج عنهم بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. حماس من جانبها ستبدي مرونة بطلبها المسبق لوقف تام ونهائي للأعمال العدائية".

وفي وقت سابق قال مصدر في حماس لقناة الميادين اللبنانية، إن حماس ترى أن إسرائيل تحاول إخراج المفاوضات عن مسارها. وذلك في ضوء التهديد الإسرائيلي لسكان غزة وفي ضوء قيام إسرائيل بإجبارهم على الإخلاء إلى جنوب قطاع غزة. كما أكد المصدر أن حماس ترى أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح، في ظل محاولات إسرائيل "فرض الحقائق بالقوة".

في غضون ذلك، أشارت حماس إلى أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، لانتخابه لهذا المنصب. كما كتب هنية في الرسالة أن "حماس والفلسطينيين يثقون في بزشكيان للتغلب على كافة التحديات ومواصلة السير على طريق وحدة الأمة الإسلامية ضد أعدائها".

وذكرت قناة "العالم" الإيرانية الناطقة باللغة العربية أن الرئيس الإيراني المنتخب بازشكيان كتب في الرسالة التي بعثها إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "إيران دعمت دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. وإنني على يقين أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياسته التدميرية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب المنطقة الأخرى".