أمني مصري: الإخوان هم من يروجون لتخاذل العرب بشأن المساعدات

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بعد الانتقادات لمنظومة المساعدات العربية لتوصيل المساعدات الى غزة واتهامات "بالتواطؤ مع إسرائيل في سياسة التجويع" ، أشار الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب إلى أن "الإخوان المسلمين هم من يروجون لتخاذل العرب بشأن المساعدات ". لمتابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات راغب خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي :"هذه الإتهامات يروج لها الإخوان، من ناحية سياسية لن يتعمد أحد إلقاء المساعدات في المناطق الإسرائيلية، هذا أمر غير ممكن إطلاقا ، لكن فنيا هذا يمكن أن يحدث، حيث يمكن للهواء وحسابات الريح أن تدفعها للانحراف وتلقيها في مناطق أخرى، نحن نتحدث عن منطقة صغيرة ، لكن برأيي من ناحية أخرى عملية الإنزال الجوي بحد ذاتها حتى لو وصلت المساعدات، لكنها طريقة غير ناجحة، فالكمية التي تحملها صغيرة مقارنة بالشاحنات"

رابط الحلقة كاملة :