تكهنات أمريكية: العملية في رفح قد تؤدي إلى تراجع أمريكي عن استخدام الفيتو لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة

أعرب مسؤولون أميركيون عن خشيتهم من وصول العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نقطة تصادم على خلفية التضارب في وجهات النظر حيال الحرب في قطاع غزة وتحديدا الهجوم على رفح حيث يتركز أكثر من مليون فلسطيني نزح معظمهم من منازلهم عدة مرات منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

وبحسب تقرير أورده الثلاثاء، موقع واللا، قال مسؤولون أميركيون كبار إن العملية الإسرائيلية في رفح ستؤدي على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة الأميركية أبرزه إنهاء الحماية التلقائية التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة وفرض قيود على استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الأميركية في غزة.

وكان بايدن قد قال في مقابلة إن عملية عسكرية في رفح هي بمثابة خط أحمر بالنسبة له في حين يواصل نتنياهو الجهر بضرورة تنفيذ عملية عسكرية في رفح بغية الإجهاز على ما تبقى من كتائب لحماس وخلاف ذلك سيعني خسارة إسرائيل الحرب.

تعتقد إدارة بايدن أن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ خطة إخلاء رفح بطريقة تمنع إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن أحد خيارات الرد المحتملة أمريكيا هي فرض قيود على استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية في غزة.

ولربما يكون الرد على هجوم بخلاف رغبة البيت الأبيض على شكل التخلي عن الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة ما يترتب عليه السماح لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. علما أن الولايات المتحدة استخدمت منذ بداية الحرب حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه القرارات ثلاث مرات.