عسكري إسرائيلي سابق:" سننتقم من قادة حماس في الخارج حتى بعد انتهاء الحرب في غزة "

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على خلفية القتال الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة والذي باتت حماس تستخدم فيه حرب العصابات، شدد ايتان دانغوت- سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيليين، إن على إسرائيل "اتباع حلا عسكريا مختلفا بكل ما يتعلق بطريقة الحركة وسننتقم من قادة حماس في الخارج حتى بعد انتهاء الحرب". لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو.

وقال دانغوت خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله أن :"حرب العصابات تلزم حلا عسكريا مختلفا في كل ما يتعلق بطريقة الحركة، نحن نواجه حرب العصابات ضد المجموعات في الضفة الغربية ، فقبل أيام اعتقلنا العشرات من عناصر حماس في الخليل، وإن ما قاله رئيس الحكومة بأن استعادة المختطفين هي مهمتنا الرئيسية صحيح ، أعتقد من واجب الجيش أن يوصي لرئيس الحكومة بالتوصل الى صفقة وانتشار مختلف مع الحفاظ على قدرتنا الاستمرار بالعمل ضد حماس في غزة وفي الخارج، لدينا حساب مع خليل الحية وأخرين، سنحاسبهم"

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