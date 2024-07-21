زعيم الحوثيين يعلن تصعيداً في الحرب: "استخدمنا سلاحاً جديداً"

ولقى زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، كلمة عقب الهجوم الإسرائيلي، قال فيها إنه "مع الشهر العاشر للحرب، يحتاج العدو إلى مزيد من الضغط والردع لوقف العدوان. في المرحلة الخامسة، من خلال عملية يافا، تحولنا إلى استخدام سلاح جديد". وبحسب قوله، فإن "مسيرة يافا المتطورة تتمتع بقدرات واضحة على المستوى التكتيكي والفني، ومدى طويل وقدرة تدميرية تفوق أي طائرة أخرى. إخوتنا في المقاومة الفلسطينية اختاروا الاسم. وهذه تعتبر مرحلة جديدة، ونعلن أن الهجوم على يافا هو بداية المرحلة الخامسة من التصعيد، ونرى في ذلك معادلة جديدة