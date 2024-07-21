تغطية متواصلة ||حزب الله يتبنى الهجوم الذي استهدف كيبوتس حانيتا، وأدرعي: المؤشرات تتزايد على مقتل الضيف
انطلقت صفارات الإنذار في إيلات والمنطقة المحيطة بها • الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي تعترض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن • أصابة مقاتل من الكتيبة 52 بجروح خطيرة جنوب غزة
اليوم الـ 289 من الحرب: إطلاق نار كثيفة طوال اليوم (الأحد) باتجاه البلدات الشمالية. أضرار مباشرة في مدرسة وملعب رياضي في كيبوتس دفنا في الجليل الأعلى. انطلاق الصافرات في إيلات والمنطقة المحيطة بها، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق في اليمن – أبلغ الجيش الإسرائيلي عن اعتراض ناجح لصاروخ أرض – أرض من اليمن، وأعلن المتحدث باسم االجيش الإسرائيلي أن مقاتلا من الكتيبة 52 أصيب بصورة خطيرة جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح.
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حزب الله يتبنى الهجوم الذي استهدف كيبوتس حانيتا
أصابت المسيرات التي انفجرت في كيبوتس حانيتا في الجليل الغربي ساحة روضة أطفال ، وألحقت أضرارا بالممتلكات. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه نفذ بواسطة "سرب من الطائرات بدون طيار" واستهدفت مقر القيادة الرئيسي في حنيتا." وتردد أن ذلك جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية في عدلون وحولا في جنوب لبنان.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية: "المؤشرات بأن الضيف قتل تتزايد. اليمن - نحن جاهزون"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، أفيحاي أدرعي، في مقابلة مع سكاي نيوز بالعربية، إن "المؤشرات المتزايدة تشير إلى مقتل الضيف في عملية المواصي. نحن متأكدون بنسبة 100 بالمئة من مقتل قائد لواء خان يونس في حماس رافع سلامة في الهجوم”. كما أشار أدرعي إلى الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن، وأكد أن “الميناء يستخدم لنقل أسلحة إيرانية للحوثيين. نحن مستعدون لكل الاحتمالات بعد هجماتنا في اليمن".
صافرات الإنذار في الجليل: إطلاق 8 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة
وعلى إثر صفارات الإنذار التي انطلقت في الجليل الأعلى، انطلقت ثمانية صواريخ من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض بعضها، وانفجر الباقي في مناطق مفتوح
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على مسلح كان متورطا بقتل ثلاثة مقاتلين إسرائيليين في أكتوبر 2003
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه في هجوم وقع في قطاع غزة قُتل فيه حوالي 20 مسلحًا من كتيبة الشاطئ في الأيام الأخيرة، قُتل أيضًا المسلح نمر حميدة من حماس. وبحسب البيان، عمل حميدة في السنوات الأخيرة كعضو في لجنة رام الله التابعة "لمقر الضفة الغربية"، وشارك في تنفيذ هجوم إطلاق النار في عين يبرود في أكتوبر 2003 والذي قُتل خلاله ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي ،وفي نفس الهجوم تم اغتيال عز الدين عقيلة، وهو قيادي بكتائب شهداء الأقصى .
زعيم الحوثيين يعلن تصعيداً في الحرب: "استخدمنا سلاحاً جديداً"
ولقى زعيم الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، كلمة عقب الهجوم الإسرائيلي، قال فيها إنه "مع الشهر العاشر للحرب، يحتاج العدو إلى مزيد من الضغط والردع لوقف العدوان. في المرحلة الخامسة، من خلال عملية يافا، تحولنا إلى استخدام سلاح جديد". وبحسب قوله، فإن "مسيرة يافا المتطورة تتمتع بقدرات واضحة على المستوى التكتيكي والفني، ومدى طويل وقدرة تدميرية تفوق أي طائرة أخرى. إخوتنا في المقاومة الفلسطينية اختاروا الاسم. وهذه تعتبر مرحلة جديدة، ونعلن أن الهجوم على يافا هو بداية المرحلة الخامسة من التصعيد، ونرى في ذلك معادلة جديدة
حزب الله يعلن عن مقتل عنصرين خلال هجمات إسرائيلية جنوب لبنان
حزب الله يعلن مقتل اثنين آخرين من صفوفه هما ياسين حسين حسين وأحمد علي موسى من قرية حولا جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد قتلى التنظيم منذ اندلاع الحرب إلى 375.
تقارير لبنانية: قتيلان و6 جرحى في هجمات جنوب البلاد
أُعلن في لبنان اليوم عن مقتل شخصين في هجوم على منطقة حولا جنوب البلاد. كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن ستة أشخاص أصيبوا الليلة في هجوم ببلدة عدلون الواقعة أيضاً جنوبي البلاد.