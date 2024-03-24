الجيش الإسرائيلي يشن غارة على معمل لتصنيع الطائرات بدون طيار وسط قطاع غزة

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا صباح الأحد، يتضمن تحديثا للتقدم الذي أحرزه في العملية الجارية في مجمع مستشفى الشفاء، فضلا عن العثور على معمل لتصنيع الطائرات بدون طيار في وسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “فريق اللواء القتالي 401 والأسطول 13 تحت قيادة الفرقة 162 يقاتلون في الشفاء، مع تجنب الإضرار بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية”.

وأضاف الجيش، “اعتقل المقاتلون حوالي 480 شخصًا تم التحقق من أنهم مسلحون مرتبطون بمنظمتي حماس والجهاد الإسلامي”، مؤكدا استسلام واعتقال المئات خلال تجدد القتال في الشفاء، كجزء من عملية مكافحة التطرف.

وأضاف البيان أن “القوات عثرت أيضًا على أسلحة وبنية تحتية في منطقة المستشفى”.

IDF Spokesperson

بالإضافة إلى عملية الشفاء ، قام لواء ناحال التابع للجيش الإسرائيلي أيضًا بتحديد موقع معمل لتصنيع الطائرات بدون طيار يخدم فصائل مختلفة في غزة، بالإضافة إلى مواجهة مسلحين خارج المبنى والقضاء عليهم.

وأكد البيان أيضا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت 65 هدفا في أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق ودعما للقوات البرية. ومن بين الأهداف أنفاق الهجوم والمباني العسكرية التي يتواجد بها المسلحون وغيرها من البنى التحتية العسكرية.